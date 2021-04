Haaland c'est quoi le problème ?

L'attaquant du Borussia Dortmund traverse une période très difficile en club comme en sélection.

Erling Haaland n'a pas réussi à frapper le fond des filets dans les deux manches des quarts de finale de la Ligue des champions du Borussia Dortmund contre Manchester City, alors que l'équipe de Pep Guardiola s'est qualifiée pour les demi-finales de la compétition.

Après la défaite 2-1 de mercredi soir au Signal Iduna Park, cela signifie que l'attaquant norvégien a désormais disputé sept matches sans marquer un seul but toutes compétitions confondues, à la fois avec Dortmund et son équipe nationale.

Même s'il n'a pas marqué contre City, Haaland est toujours le meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison avec 10 buts, suivi de Kylian Mbappe, qui a trouvé le fond des filets à huit reprises.

Haaland n'a pas non plus marqué lors des trois matches de qualification de la Norvège pour la Coupe du monde contre Gibraltar, la Turquie et le Monténégro lors de la dernière pause internationale, et il n'a pas pu obtenir son nom sur la feuille de match contre l'Eintracht Francfort et Stuttgart en Bundesliga.

Malgré sa récente sécheresse de buts, le joueur de 20 ans a été extraordinaire cette saison, ayant marqué 33 fois en 35 matchs, alors qu'il a également enregistré 10 passes décisives.

Curieusement, la baisse de forme de Haaland a coïncidé avec la série de voyages de son agent Mino Raiola et du père du joueur, Alf-Inge Haaland, pour rencontrer certaines puissances européennes, dont le Real Madrid et Barcelone, et discuter de l'avenir de l'attaquant.

"Je peux confirmer que j'étais à Dortmund pour des discussions [sur l'avenir de Haaland]", a déclaré Raiola à Sport1 cette semaine. "Michael Zorc nous a clairement indiqué que Dortmund ne voulait pas vendre Erling cet été. Je respecte cette opinion, mais cela ne signifie pas automatiquement que je suis également d'accord."

"Dortmund a été très clair dans ses opinions. Nous sommes d'accord avec ça. Il n'y a pas de guerre entre nous et Dortmund. Absolument pas."