Erling Haaland n'a pas pu cacher sa joie après avoir vu Kevin De Bruyne mener son équipe à la victoire contre Newcastle United.

Dans un match à rebondissements, Manchester City s'est imposé malgré un retard d'un but en première mi-temps, Newcastle ayant marqué deux fois en un peu plus de deux minutes. La remontée s'est faite en grande partie grâce à l'égalisation de longue portée du maestro belge et à sa passe décisive pour Oscar Bobb à la 92e minute du match. Haaland a célébré l'événement sur Instagram et était heureux de montrer sa boisson d'après-match avec la légende "besoin d'un shot après ça !".

De Bruyne n'en était qu'à sa deuxième apparition depuis son retour de blessure et il n'a pas tardé à souligner son importance pour l'équipe. Haaland, quant à lui, est toujours blessé au pied. L'attaquant était censé revenir à la compétition cette semaine, mais ce contretemps signifie qu'il manquera encore quelques matches pour l'équipe de Pep Guardiola.

Selon Opta, De Bruyne est devenu le deuxième joueur de Manchester City depuis Sergio Aguero contre Cardiff en 2014 à marquer et à faire une passe décisive dans un match de Premier League en tant que remplaçant.

La star belge aura près de deux semaines pour récupérer, car les Citizens seront en action le 26 janvier lorsqu'ils affronteront Tottenham Hotspur au quatrième tour de la FA Cup.