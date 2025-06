Benfica vs Sporting CP

Des rapports suggèrent que le conflit persistant entre Viktor Gyokeres et le Sporting CP serait né de rumeurs de blessure divulguées par le club.

Les relations entre Gyokeres et son club sont devenues de plus en plus tendues ces dernières semaines, les spéculations sur l'avenir de l'attaquant s'intensifiant. Un nouveau point de départ potentiel de cette dispute est apparu : le journal suédois Sportbladet rapporte que des sources internes ont divulgué des rumeurs concernant l'opération de Gyokeres afin de dissuader les prétendants potentiels de tenter de le recruter.

Révélant l'origine de cette dispute, le journal sportif a écrit qu'en mai 2024, Gyokeres avait subi une légère opération au genou et qu'il avait été convenu de la garder secrète. « Mais le lendemain d'une réunion entre le joueur et ses représentants avec le club, la presse portugaise a appris que l'opération avait été réalisée.» Il a été suggéré que cette fuite visait à dissuader les clubs intéressés par le recrutement du Suédois l'été dernier.

L'attaquant suédois affiche une forme inarrêtable pour le Sporting, inscrivant un total impressionnant de 54 buts en 52 matchs lors de la saison 2024/25. Ses performances ont naturellement suscité l'intérêt d'autres clubs, mais les retards concernant un éventuel transfert vers une plus grande équipe – des clubs comme Arsenal, la Juventus et Chelsea étant tous apparemment intéressés – ont suscité de la frustration. L'augmentation du montant du transfert du Sporting, de 60 millions de livres sterling (81,5 millions de dollars) à 70 millions de livres sterling (95 millions de dollars), a également irrité Gyokeres.

La situation est devenue complexe et le joueur de 26 ans a clairement besoin d'un nouveau départ, mais il reste à voir si ces récentes complications auront un impact négatif sur l'intérêt des prétendants. Le besoin urgent d'Arsenal d'un attaquant prolifique et irréprochable signifie que le club continuera probablement à le solliciter, mais il devra peut-être aussi lutter contre l'intérêt d'autres clubs.