Guus Til a disputé mardi contre le FC Eindhoven (3-0) ses premières minutes avec le PSV depuis la Coupe du monde. « J’aurais préféré avoir des vacances un peu plus longues, mais tu sais comment ça se passe », a-t-il confié au micro d’ESPN.

Til revient avec des sentiments mitigés sur la Coupe du monde. Les Pays-Bas ont été éliminés dès les seizièmes de finale par le Maroc, qui s’est montré plus adroit aux tirs au but après un match palpitant. « C’est mitigé. Une expérience fantastique, mais le résultat n’est pas celui espéré. »

Le joueur du PSV n’a disputé que 31 minutes pendant la Coupe du monde, en seconde période du match de groupe remporté 5-1 contre la Suède. « J’étais toujours prêt à entrer. 31 minutes, visiblement il n’y avait pas plus à prendre. »

Il n’a pas vraiment été question d’une coupure après la Coupe du monde, soupire le milieu offensif. « Après la Coupe du monde, j’ai pu profiter d’une semaine et demie de vacances, puis ça repart. J’aurais préféré un peu plus, mais tu sais comment ça se passe. »

Til n’a pas poursuivi l’entraînement pendant ses vacances. « Pendant dix jours, je n’ai rien fait du tout, si ça ne te dérange pas », a ajouté l’international néerlandais, qui portait le brassard de capitaine lors du derby de la Lichtstad contre Eindhoven.

Reste à savoir si Til sera titulaire dimanche contre l’AZ dans le match pour le Johan Cruijff Schaal. « Je ne sais pas, on verra bien. Aujourd’hui, c’était soixante minutes, pour le reste, c’est au coach de décider. »