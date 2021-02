Gündogan ne considère pas le titre comme acquis : "Peut-être l'année la plus compétitive que nous ayons eu !"

L'équipe de Pep Guardiola compte cinq points d'avance au sommet du classement de Premier League après sa victoire 4-1 face à Liverpool.

Ilkay Gundogan pense que cela pourrait être la saison la plus compétitive qu'il ait eu avec Manchester City et affirme que le titre de Premier League est loin d'être assuré. L'international allemand a marqué deux fois alors que Manchester City augmentait son avance de cinq points au sommet du classement avec une victoire 4-1 sur Liverpool dimanche. Beaucoup sont prêts à couronner Manchester City en tant que champion d'Angleterre avec Ole Gunnar Solskjaer affirmant que Manchester United ne prétend pas au titre et Jürgen Klopp affirmant que son équipe se bat pour une place en Ligue des champions.

Mais bien que Manchester City ait enregistré une 14e victoire consécutive, un record, toutes compétitions confondues, Gündogan ne tient rien pour acquis. "Il y a encore tellement de matchs à jouer", a-t-il déclaré. "Je pense que nous devrions rester humbles, essayer de relever chaque défi par lui-même parce que la Premier League est tellement compétitive - et peut-être l'année la plus compétitive que nous ayons eue, c'est le cas à chaque match et contre chaque adversaire".

"Nous savons que nous sommes dans un très bon moment, mais nous ne devons pas le prendre pour acquis, ne pas laisser tomber aucun avantage et continuer à faire ce que nous avons fait aussi bien que possible. Ensuite, cela peut être un grande saison et une saison réussie pour nous", a ajouté l'Allemand. Le joueur de 30 ans réalise la meilleure campagne en nombre de buts de sa carrière avec ses deux buts portant son total à 11 cette saison et faisant de lui le meilleur buteur du club avec Raheem Sterling.

Cependant, Gundogan ne pense pas que sa récente forme devant le but signifie qu'il a intensifié son jeu. "C'est bien d'être sur la feuille de match, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'experts qui regardent des choses différentes et ont probablement aussi vu que ces dernières années j'ai joué au même niveau ou peut-être même mieux, mais je n'ai pas marqué ou fait beaucoup de passes décisives. Pour moi, il s'agit toujours de tout laisser sur le terrain et de le laisser avec un bon sentiment en moi. Peu importe que vous marquiez ou non, il s'agit du sentiment que j'ai après chaque match. C'est ainsi, je me juge honnête".

"En termes de chiffres, c'est de loin la meilleure saison que j'ai jamais eue, mais il y a aussi différentes parties du jeu." Gundogan aurait réussi un coup du chapeau s'il n'avait pas manqué un penalty en première mi-temps. Il a pu se moquer de ce raté après le match, tweetant qu'il était inspiré par le Super Bowl, mais a admis qu'il était reconnaissant que cela ne se soit pas avéré coûteux pour son équipe. "Ce n'est pas facile de gérer un échec sur le point de penalty et il y a toujours un risque de manquer un peu de confiance juste après", a-t-il déclaré.

"Mais je suis entré à la mi-temps pour essayer de me dire de continuer, de rendre les choses simples aussi bonnes que possible et d'essayer de rester dans le match. J’ai essayé de prendre ma chance et si je l’obtiens dans la surface de l’adversaire, alors essaie juste d’être là. Heureusement, cela a fonctionné deux fois, c'est très bien. Je ne prends pas cela pour acquis. J'aime bien évidemment, mais je l'apprécie encore plus lorsque notre équipe joue bien et que nous jouons comme nous l'avons fait en seconde période et c'est la plus belle partie", a conclu Gündogan.