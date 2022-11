Guardiola révèle la raison pour laquelle il retournerait au FC Barcelone

Après avoir prolongé son contrat sur le long terme avec Manchester City, Pep Guardiola a tout de même ouvert une petite porte au Barça.

Pep Guardiola est la référence absolue au poste d'entraîneur parmi les techniciens en activité. Si l'Espagnol fait actuellement les beaux jours de Manchester City, il a avant ça brillé avec le Bayern Munich, mais surtout tout révolutionné sur le banc du FC Barcelone en réalisant des saisons historiques et en remportant tous les trophées possibles.

"Je ne veux pas revenir en arrière"

L'actuel entraîneur de Manchester City a signé une prolongation de contrat avec les champions en titre de la Premier League jusqu'en 2025, ce qui signifie qu'il n'est pas près de partir du Nord de l'Angleterre. Cependant, il a déjà connu le succès au Camp Nou en tant que joueur et entraîneur, et a des liens affectifs évidents avec le club catalan.

En recevant le prix du meilleur manager lors du gala annuel de la Fédération catalane de football, Pep Guardiola a parlé aux journalistes de ses projets d'avenir et de la possibilité d'un retour aux sources : "C'est une mauvaise façon de voir les choses que de dire que je dois revenir en arrière, parce que Pep est parti et que le Barca a continué à gagner".

"Si je pensais que j'étais indispensable, je reviendrais"

"Il ne faut pas penser comme ça. Si je pensais que j'étais indispensable, je reviendrais, mais ce n'est pas le cas. Il y a des étapes, des processus, et si un jour je dois me retrouver, nous nous retrouverons naturellement", a ajouté l'entraîneur de Manchester City. Autrement dit, si le Barça a absolument besoin de lui, il serait prêt à revenir.

Guardiola a ajouté qu'il estime qu'il y a suffisamment de défis en Angleterre pour l'occuper : "Je me sens très bien là-bas, très à l'aise, ils me donnent tout et j'ai de très bons amis à proximité. Pour continuer, il faut avoir de très bons joueurs et quand vous avez de la continuité dans un club, c'est parce que ceux d'en haut vous donnent beaucoup de soutien. La ville n'est pas Barcelone, je ne suis pas chez moi".

"Rien n'est comparable au Barca, car ici tout est en surface, si je suis ici c'est parce que le Barca m'a tout donné et je ne serai jamais assez reconnaissant. À City, je me sens chez moi", a conclu l'Espagnol. Guardiola est l'un des plus grands cerveaux en tant que manager. Il a remporté 14 trophées lorsqu'il était à la tête du FC Barcelone - dont trois titres en Liga et deux en Ligue des champions - et Luis Enrique, Ernesto Valverde, Ronald Koeman et Xavi sont parmi ceux qui lui ont succédé au Camp Nou.