Guardiola n'est pas plus proche d'une prolongation avec Manchester City alors que le temps commence à manquer

Le Catalan a insisté sur le fait que le calendrier chargé a empêché jusqu'à présent des discussions avec ses dirigeants pour une prolongation.

Pep Guardiola doit encore décider de son avenir à avec le temps qui file concernant son contrat actuel. L'entraîneur de City devrait quitter l'Etihad Stadium à la fin de la saison au terme de son contrat, le club attend toujours de savoir s'il est prêt à s'engager pour une autre année à la tête de l'équipe. Guardiola a récemment déclaré qu'il n'y avait pas eu de pourparlers concernant une prolongation de contrat, sa concentration restant sur l'équipe première qui dispose d'un calendrier très chargé de cette saison.

Cependant, la trêve internationale a fourni un répit dans la campagne exténuante et une occasion pour le Catalan de réfléchir sérieusement à sa prochaine étape dans sa carrière avec seulement sept mois restants sur son contrat actuel. La pause de deux semaines est la dernière jusqu'à la fin du mois de mars, Manchester City ayant au moins deux matchs par semaine prévus jusqu'à début de 2021. Guardiola en est à sa cinquième saison à l'Etihad, ce qui est déjà sa plus longue période dans un seul club après avoir passé quatre ans à Barcelone et trois au .

Pep Guardiola a récemment laissé entendre qu'il pourrait potentiellement rester plus longtemps lorsqu'il a rejeté la possibilité d'un retour au Camp Nou après que le candidat à la présidentielle du Barça, Victor Font, ait suggéré qu'il aimerait le ramener au Camp Nou. "Je suis incroyablement heureux ici, ravi d'être à Manchester et j'espère pouvoir faire du bon travail cette saison pour rester plus longtemps", a déclaré Guardiola fin octobre.

Plus d'équipes

Cela suggérait qu'il était disposé à rester à Manchester City et dans un club parfaitement conçu pour la façon dont il aime fonctionner. Mais tout nouvel accord ne serait qu'une prolongation de 12 mois, Guardiola n'ayant aucune intention d'imiter Sir Alex Ferguson ou Arsene Wenger, qui sont restés à et à , respectivement, pendant plus de deux décennies. L'ancien joueur de 49 ans est déterminé à ne pas prolonger son passage, les joueurs ayant besoin de nouvelles idées pour maintenir leur motivation.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Manchester City a terminé 18 points derrière , vainqueur du titre de , la saison dernière, et a démarré lentement la campagne actuelle, remportant moins de la moitié de ses matchs de championnat pour s'asseoir à la 10ème place du classement, Guardiola ayant subi son pire début de saison de sa carrière. Il insiste sur le fait que l'incertitude autour de son avenir n'affecte pas les performances, les blessures, la maladie et le manque de pré-saison contribuant tous à un début de saison difficile durant quelques semaines. "Lorsqu'ils sont sur le terrain, ils font absolument tout avec un entraîneur ou un autre parce qu'ils sont incroyablement professionnels et qu'ils veulent bien faire", a-t-il déclaré. "Rien ne change. Absolument rien".

Manchester City cherche désespérément à garder l'entraîneur qu'il considère comme le meilleur au monde le plus longtemps possible, et avant le début de la saison, le président Khaldoon Al Mubarak a insisté sur le fait que la relation entre le club et le manager signifiait que toute discussion serait conviviale. "Pep et moi avons une compréhension très claire de ce qui est bon pour le club et de ce qui ne l'est pas. Nous avons un alignement clair en termes de vision de l'avenir et de ce que nous voulons en termes de succès pour le club", a-t-il déclaré.

"Je pense encore une fois, ce sera une conversation confortable et cela fonctionnera de la meilleure façon pour Pep, pour moi et pour le club", a ajouté le président des Cityzens. City a une liste restreinte de successeurs potentiels si Guardiola décide de mettre fin à son séjour au club, Goal ayant appris que Julian Nagelsman du et l'ancien entraîneur de , Mauricio Pochettino, font partie des candidats potentiels. Mais Guardiola reste leur priorité après être devenu l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club, remportant deux titres de Premier League et quatre compétitions nationales au cours de ses quatre années jusqu'à présent.

Il reste cependant des choses inachevées en Europe, avec des performances en durant son passage terriblement décevant. Pep Guardiola n'a jamais emmené City au-delà des quarts de finale de la compétition et reste une frustration face aux faibles marges qui les ont vus perdre face à leurs rivaux de Premier League Tottenham et Liverpool en 2019 et 2018, respectivement. La sortie de la saison dernière a été particulièrement décevante car City a été évincé en quart de finale par le club français de après une mauvaise performance à Lisbonne. Manchester City est sur le point d'atteindre à nouveau les huitièmes de finale, n'ayant besoin que d'un point en trois matches pour assurer sa qualification.

On craint cependant que le calendrier intense de cette saison n'ait un impact sur les chances de tout club anglais de concourir en Europe et pour la Premier League. Rester pendant la campagne 2021-2022 donnerait potentiellement à Guardiola une meilleure chance d'essayer de se battre dans toutes les compétitions, comme il l'a fait tout au long de sa carrière. Il reste également la perspective alléchante que Lionel Messi pourrait potentiellement le rejoindre à l'Etihad Stadium, l'Argentin toujours mécontent au Barça et disponible gratuitement l'été prochain après sa brouille avec le géant espagnol à la fin de la dernière campagne. Le club espère que Guardiola restera plus longtemps, mais l'incertitude sur son avenir restera jusqu'à l'annonce d'un accord.