Manchester City, Guardiola snobe le Barça

Sondé sur un éventuel retour au Barça, Pep Guardiola a refusé catégoriquement ce scénario.

Pep Guardiola a clairement indiqué que, malgré le fait que le candidat à la présidentielle de Barcelone, Victor Font, ait déclaré qu'il serait ravi si le Catalan revenait au club, il souhaitait rester à .

Le joueur de 49 ans, qui entame la dernière année de son contrat au stade Etihad, a voulu se démarquer de la course électorale à Barcelone.

«Je suis incroyablement heureux ici», a déclaré Guardiola. "Je suis ravi d'être à Manchester et j'espère pouvoir faire du bon travail cette saison pour rester plus longtemps." Cette question a été posée après que Font ait parlé à Sky Sports et a révélé qu'il souhaitait que certains des anciennes grandes figures de Barcelone, tels que Guardiola, Xavi Hernandez et Carles Puyol, soient à nouveau impliqués au sein du club catalan.

"Nous avons l'intention de construire un projet très solide et compétitif et nous sommes très chanceux à Barcelone d'avoir hérité d'un style de jeu que Johan Cruyff a inculqué dans toute l'organisation", a déclaré Font à Sky Sports.

"La plupart des meilleurs professionnels qui connaissent ce style sont aussi des fans et aiment le club, comme Pep Guardiola, Xavi, Andres Iniesta et Carles Puyol. Ce sont toutes des légendes qui aiment Barcelone mais ne travaillent pas pour Barcelone aujourd'hui."