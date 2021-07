Guardiola doute du recrutement d'un attaquant à Manchester City cet été

L'entraîneur de City admet qu'il sera difficile de dépenser énormément pour recruter un buteur cet été, au milieu des rumeurs concernant Harry Kane.

Pep Guardiola dit qu'il y a "plus de chances" que Manchester City ne signe pas un attaquant cet été que de dépenser énormément pour recruter Harry Kane ou Erling Haaland. Le champion d'Angleterre en titre doit investir dans un nouveau numéro neuf lors de ce marché des transferts, afin de combler le départ de Sergio Aguero – le meilleur buteur de tous les temps du club cityzen – partant pour le FC Barcelone en tant qu'agent libre.

Des offensives à l'encontre de Tottenham et du Borussia Dortmund pour des attaquants prolifiques ont été évoqués, avec une offre de 116 millions d'euros pour Harry Kane qui serait en préparation, mais Pep Guardiola affirme qu'il n'y a aucune garantie que des accords soient conclus. L'entraîneur de City a clarifié la situation au micro de TV3 : "Au prix où ça coûte, nous n'allons pas acheter d'attaquant, c'est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. C'est impossible".

"Tous les clubs sont en difficulté financière, nous ne sommes pas une exception. Nous avons Gabriel [Jesus], Ferran [Torres] qui a été incroyable à ce poste, nous avons de jeunes joueurs dans l'académie, nous jouons plusieurs fois avec un faux neuf. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que nous allons acheter mais peut-être que nous n'allons pas acheter un attaquant pour la saison prochaine. Aujourd'hui, il y a plus de chances que nous n'achetions pas d'attaquant pour la prochaine saison", a ajouté l'Espagnol.

Si ce n'est pas un attaquant, une recrue à prévoir à un autre poste ?

Manchester City a rétabli sa domination nationale dans le football anglais la saison dernière, en remportant une couronne en Premier League et la Carabao Cup, tandis qu'une course mémorable jusqu'à la finale de la Ligue des champions a également été appréciée. Guardiola est pourtant un coach qui demande une amélioration continue et des renforts seront recherchés au juste prix. Il a été suggéré que l'entraîneur catalan pourrait faire une descente dans l'effectif de son ancien club de Barcelone pour l'international espagnol polyvalent Sergi Roberto, mais le patron des Sky Blues hésite à se fier à ces rumeurs.

"Je ne répondrai pas à ces choses. Sergi est un joueur du Barca. Tous les joueurs du Barca et tous les joueurs des autres grandes équipes du monde sont bons, mais Sergi est un joueur du Barca et je ne répondrai pas à la télévision nationale de Catalogne", a indiqué l'Espagnol. Le Barça serait ouvert à l'idée de vendre Sergi Roberto cet été, car il cherche à libérer des fonds dans sa masse salariale qui permettra de conserver les services de Lionel Messi.

Guardiola est conscient des difficultés financières endurées par les principales équipes du monde entier, mais il ne s'attend pas à ce que City fasse sauter la banque cet été : "J'imagine que si nous voulons signer un joueur du Barca ou de Madrid pour environ 100 millions d'euros, le Barca et Madrid ne se plaindront pas. Ils seront ravis que cela puisse être fait. Je ne sais pas comment le marché va se terminer. Je ne sais pas, avec Txiki [Begiristain], ce que nous pouvons faire parce que souvent vous voulez faire des choses qui ne sont pas possibles. Ce que nous pouvons faire, nous le ferons et sinon nous continuerons avec l'équipe que nous avons, avec laquelle nous avons remporté trois championnats en quatre ans et finalement atteint une finale de Ligue des champions".