Kane in, Aguero out: Comment Man City pourrait jouer en 2021-22

Pep Guardiola a fait d'un nouvel attaquant une priorité absolue alors qu'il vise un autre titre en Premier League et mettre fin à l'attente en C1.

Pep Guardiola ne permettra pas à Manchester City de rester immobile. Son équipe a peut-être remporté son troisième titre de Premier League en quatre ans et atteint une finale de Ligue des champions pour la première fois de l'histoire du club, mais il exigera qu'ils reviennent encore plus forts pour la nouvelle saison. La priorité absolue sera de franchir cette étape supplémentaire en Europe alors que Guardiola vise à cimenter son héritage à la fois à l'Etihad Stadium et dans le football européen, sachant que certains considéreront son passage comme un échec s'il ne remporte pas la C1 pendant son séjour à City.

Mais Guardiola est également conscient qu'il ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers au niveau national, avec la concurrence venant de tous les côtés. Chelsea a battu Manchester City trois fois après la nomination de Thomas Tuchel la saison dernière, les champions déchus de Liverpool voudront récupérer le trophée avec une équipe complète, tandis que le vice-champion de la saison dernière, Manchester United, a déjà ajouté plus de qualité dans son effectif avec la signature de Jadon Sancho pour essayer de mettre fin à huit ans d'attente pour le titre de Premier League.

Ici, Goal jette un œil à ce qui pourrait arriver pendant la fenêtre de transfert d'été, et à quoi pourrait ressembler l'équipe de Guardiola en août...

Qui va signer à Manchester City cet été ?

Faire venir un attaquant de premier plan en remplacement de Sergio Aguero est l'objectif principal de Guardiola, malgré son équipe impressionnante en jouant sans avant-centre de métier pendant une grande partie de la dernière saison. Quoi qu'il en soit, un attaquant qui peut garantir plus de 30 buts par saison ferait une grande différence, Manchester City manquant parfois d'un tueur la saison dernière. Erling Haaland du Borussia Dortmund est, à seulement 20 ans, sans doute la propriété la plus en vogue du football mondial en ce moment, et c'est quelqu'un que Manchester City aimerait signer.

Mais l'équipe de Bundesliga insiste sur le fait qu'il n'ira nulle part cet été, et City a depuis commencé à chercher des alternatives. Harry Kane a été l'attaquant le plus complet de la Premier League ces dernières saisons et a clairement indiqué qu'il voulait gagner des trophées qui lui a jusqu'à présent échappé à Tottenham. Une offre de 116 millions d'euros est en préparation après l'Euro 2020, mais le faire partir du nord de Londres ne sera pas facile, avec trois ans restant sur son contrat et les Spurs insistant également sur le fait que leur joueur vedette n'est pas à vendre.

Joao Felix de l'Atletico Madrid, Lautaro Martinez de l'Inter et André Silva de l'Eintracht Frankfurt ont été cités comme des alternatives potentielles, mais il existe une faible possibilité que Manchester City retarde la signature d'un attaquant d'un an. Goal, quant à lui, comprend qu'il y a plus de confiance qu'un transfert de 116 millions d'euros pour Jack Grealish d'Aston Villa est susceptible de se produire. Guardiola est un admirateur du milieu de terrain, mais - encore une fois - rien ne devrait se passer avant que l'Angleterre n'ait terminé avec le championnat d'Europe.

Tout autre nouvel arrivant pourrait dépendre de qui quitte le club. On a parlé d'un nouvel arrière gauche, avec Nuno Mendes du Sporting C.P. fortement lié, mais un mouvement n'est pas attendu lors de ce mercato. Guardiola devrait également promouvoir certains joueurs de l'académie, avec beaucoup d'enthousiasme autour du potentiel de l'attaquant local Cole Palmer, de l'attaquant buteur Liam Delap et du milieu de terrain Romeo Lavia.

Qui va être vendu par Man City cet été ?

City devrait récupérer une importante somme d'argent en permettant aux joueurs à l'écart de l'équipe de partir, même dans un marché touché par la pandémie de Covid-19. Leeds United devrait conclure la signature de l'ailier Jack Harrison dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 15 millions d'euros après trois ans de prêt à Elland Road. L'arrière international espagnol Pedro Porro devrait également effectuer un transfert de 8,5 millions d'euros chez le champion du Portugal, le Sporting, où il a passé la saison dernière en prêt.

D'autres joueurs en prêt devraient être transférés sans retourner au club. Il y aura probablement de l'intérêt pour l'international vénézuélien Yangel Herrera, qui a impressionné en Espagne avec Grenade ; L'attaquant allemand des moins de 21 ans Lukas Nmecha, qui a inscrit 21 buts pour Anderlecht la saison dernière ; l'international serbe Ivan Ilic, qui était avec Vérone; et l'ailier néerlandais Jayden Braaf, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière à l'Udinese.

Le défenseur central prometteur Taylor Harwood-Bellis a déjà rejoint Anderlecht pour un prêt d'une saison, et d'autres joueurs de l'académie devraient suivre pour acquérir de l'expérience, notamment le milieu de terrain Tommy Doyle. L'arrière latéral brésilien très bien noté Yan Couto devrait également passer une autre saison en prêt après avoir impressionné à Girona.

Mais il est également possible qu'un joueur de l'équipe première quitte le club, en particulier si Manchester City essaie de signer à la fois Kane et Grealish. Aymeric Laporte a perdu sa place de titulaire la saison dernière et a été lié à un déménagement en Espagne, tout comme le milieu de terrain Bernardo Silva. Les attaquants Riyad Mahrez et Gabriel Jesus entrent également dans les deux dernières années de leur contrat, bien que Goal ait appris que des départs impliquant l'un de leurs joueurs soit très improbable.

Quelle sera la composition de Man City en 2021-2022 ?

La défense de Manchester City est plutôt bien réglée depuis l'arrivée de Ruben Dias l'été dernier, bien qu'Aymeric Laporte et Joao Cancelo se battent pour faire partie de l'équipe type de Pep Guardiola. Si les champions d'Angleterre devaient réaliser de gros transferts pour Harry Kane et Jack Grealish, il est difficile de voir comment Pep Guardiola pourrait ne pas leur faire confiance et les exclure de l'équipe type.

Cela laisserait une énorme bataille pour les autres places de départ, avec Kevin De Bruyne qui est un autre des joueurs intouchables de l'équipe. Phil Foden, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Bernardo et Mahrez seraient en concurrence pour les deux places restantes, s'ils devaient tous rester. Pep Guardiola n'a jamais peur de prendre des décisions difficiles, mais ce serait difficile de choisir entre un groupe d'attaquants aussi talentueux.