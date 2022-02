Guardiola dévoile les meilleures équipes du monde selon lui

Bien qu'il ait d'abord dit par erreur Chelsea et River Plate, il a rectifié sa déclaration lorsqu'il s'est rendu compte que c'était Palmeiras, et non River, qui avait remporté la Copa Libertadores.

Les mots forts de Guardiola

Le raisonnement de Guardiola était que Chelsea et Palmeiras sont les champions d'Europe et d'Amérique du Sud, le premier ayant remporté la Ligue des champions et le second la Libertadores. Ils s'affrontent ce dimanche soir en finale de la Coupe du monde des clubs.

"Nous ne sommes pas la meilleure équipe du monde", a déclaré Guardiola dans des propos rapportés par Marca. "La meilleure équipe est Chelsea. Ils ont gagné la Ligue Europa, la Ligue des champions. L'autre meilleure équipe est River Plate parce qu'ils ont gagné en Amérique du Sud.

"Je le pense. Non, je sais. Ces opinions sur qui est la meilleure n'ont pas d'importance. L'important, c'est que demain nous gagnions le match et que dans trois jours nous allions à Norwich pour gagner un autre match. Donc ce genre de choses, sur qui est le meilleur, je m'en moque."

L'article continue ci-dessous

Guardiola s'exprimait avant le match de Premier League de City contre Brentford hier soir, et son équipe a effectivement gagné 2-0 grâce à des buts de Riyad Mahrez et Kevin de Bruyne.

Ils comptent 12 points d'avance sur Liverpool, deuxième, en tête du classement et espèrent poursuivre sur leur lancée lorsqu'ils affronteront le Sporting Club de Portugal en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ils ont perdu la finale de la saison dernière contre Chelsea et Guardiola est déterminé à remporter la compétition qu'il a gagnée pour la dernière fois avec Barcelone il y a onze ans, lorsqu'ils ont battu Manchester United en 2011.