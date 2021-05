Guardiola désigné entraineur de l'année en Angleterre

L'entraineur catalan vient d'être récompensé pour le doublé national qu'il a réussi à offrir à City cette saison.

Pep Guardiola a été nommé entraineur de l'année de la part de League Managers Association après avoir mené Manchester City vers la gloire de la Premier League et au succès final en League Cup.

Devancé par Liverpool la saison dernière en championnat, City s'est remis d'une entame poussive pour ensuite dominer tous les opposants et se retrouver une classe au-dessus que le reste de la Premier League.

City a remporté le titre avec une avance de 12 points sur le second et a battu Tottenham en finale de la Coupe de la Ligue. Les Sky Blues pourraient achever leur saison de manière encore plus grandiose en battant Chelsea en finale de la Ligue des champions, samedi prochain à Porto.

Guardiola tire son chapeau à ses joueurs

Après avoir remporté son prix, Guardiola a remercié ses pairs et a fait l'éloge de ses joueurs et de son staff. "Je suis ravi de remporter le prix LMA Manager of the Year pour la deuxième fois, a-t-il confié. C'est, pour moi, un trophée si spécial à gagner car il est voté par mes collègues managers. Un prix comme celui-ci n'est possible que si un manager est entouré de professionnels de haut niveau."

«Mes joueurs ont été fantastiques - leur dévouement et leur professionnalisme n'ont jamais faibli, même dans une saison qui a été la plus difficile que nous ayons jamais affrontée. Et mon staff mérite également les plus grands éloges. J'ai tellement de chance d'avoir une équipe de gens qui donnent tout ce qu'ils ont chaque jour pour s'assurer que Manchester City est le meilleur que nous pouvons être. Ce prix leur est dédié et partagé avec eux», a poursuivi l'ex-coach du Barça.

Guardiola a été élu par ses pairs, mais Marcelo Bielsa, lui, a été choisi par la BBC suite au vote des journalistes. "El Loco" qui a réussi à maintenir Leeds dans l'élite anglaise a donc également été primé pour ses prouesses Outre-Manche.