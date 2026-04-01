Guardiola a pris sa décision… et Manchester City a choisi son successeur

La direction de Manchester City a pris une décision de principe concernant l'après-Pep Guardiola, alors que l'avenir de l'entraîneur espagnol, dont le contrat avec le champion d'Angleterre expire dans un an, reste incertain.

Selon le célèbre expert en transferts Fabrizio Romano, les dirigeants du club considèrent que l'entraîneur italien Enzo Maresca est le choix idéal pour succéder à Guardiola, si ce dernier décide de partir, que ce soit l'été prochain ou celui d'après, notamment en raison de leur totale conviction quant à ses capacités techniques et de sa grande connaissance de la philosophie du club.

Romano a précisé dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube que Manchester City n'avait aucune intention de se séparer de Guardiola, l'entraîneur espagnol bénéficiant de la confiance totale de la direction, qui lui laisse la liberté de prendre la décision finale concernant son avenir.

De son côté, Guardiola continue d’aborder son avenir avec sérénité, évoquant régulièrement la saison prochaine dans ses déclarations, tout en rappelant sans cesse que son contrat s’étend sur une année supplémentaire, sans avoir encore pris de décision définitive.

Par ailleurs, Maresca n'était pas pressenti pour prendre les rênes de Manchester United ou de Tottenham, conscient de l'estime dont il jouit au sein de Manchester City et dans l'attente d'une éventuelle nomination à ce poste à l'avenir.

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