La carrière de Jadon Sancho a connu, en l'espace de quelques mois, un bouleversement radical. Malgré la baisse de son niveau, il est parvenu à remporter la Ligue Europa avec Aston Villa avant l'expiration de son contrat avec Manchester United, le club qui le possédait, en juin dernier.

Et faute d'une nouvelle destination à l'horizon, l'ancien joueur de Manchester City retrouve son niveau avec une équipe de dixième division.

Il y a quelques années, Jadon Sancho était la star du football anglais et était considéré comme le plus prometteur des jeunes talents, après avoir pulvérisé les records avec Manchester City et les sélections anglaises de jeunes avant de devenir une vedette au Borussia Dortmund.

Après avoir démontré ses capacités en Allemagne, son transfert à Manchester United contre une indemnité dépassant les 80 millions d'euros l'a placé sous une pression plus forte que jamais.

Son passage au club fut de courte durée, et il n'eut que peu d'occasions ; un talent prometteur s'est mué en une grande déception qu'il n'a pas su surmonter. En conséquence, sa carrière s'est transformée en une série de prêts (Chelsea et Aston Villa) jusqu'à ce qu'il mette un terme à son contrat avec United.

Selon le journal « AS », Jadon Sancho, âgé de seulement 26 ans, s'entraîne seul dans une installation sportive mise en lumière sur les réseaux sociaux par le Felixstowe Football Club, un club de dixième division, soit le plus haut niveau de la North West Counties Football League.

Sancho déclare : « Vous avez de superbes installations. C'est la première fois que je vois un bon terrain dans cette région, à l'exception des terrains de Manchester United et de Manchester City. »

Le nom de Jadon Sancho a été associé à de nombreux clubs durant la période des transferts, l'Atlético Madrid ayant même été évoqué comme une destination possible pour lui. Cependant, en l'absence de toute information concrète, et après que le club de Felixstowe se fut vanté d'entraîner l'attaquant sur son terrain, le club a été contraint de préciser qu'il n'existe aucune possibilité qu'il rejoigne l'équipe.

Dans un communiqué publié sur ses comptes sur les réseaux sociaux, il a précisé que Sancho « n'est pas en période d'essai avec le club et qu'aucune négociation n'est en cours ».

Sancho utilise les installations du club pour des séances d'entraînement privées afin de conserver sa forme physique.

De plus, le club se targue du fait que « notre terrain d'entraînement et nos installations font de Felixstowe un endroit où les joueurs de ce niveau se sentent à l'aise pendant l'entraînement ».

Ils ont également salué le professionnalisme de l'international anglais, son humilité et sa générosité, lui qui saluait les supporters après chaque séance d'entraînement.