Griezmann va s’exprimer sur sa situation au Barça

Lassé par tous les bruits et mensonges qui circulent à son propos et au sujet de sa relation avec Lionel Messi, Antoine Griezmann a choisi de briser le silence. Comme il l’avait fait par le passé quand son nom alimentait trop les journaux, le Mâconnais a choisi de s’étaler longuement dans un média.

L’attaquant du Barça s’est confié à Movistar+ et en répondant aux questions de Jorge Valdano, l’ex-entraineur du . Une démarche qu’il a jugée indispensable afin de pouvoir enfin se concentrer sur le sportif et faire taire les mauvaises langues.

«Je ne voulais pas parler, hormis sur le terrain. Mais je crois que c'est l'heure de mettre les choses à leur place. Ça fait longtemps que je supporte des choses, des commentaires et ça suffit», a-t-il notamment confié à son interlocuteur, dans un passage diffusé en teasing par la TV espagnole.

Pour rappel, la semaine dernière, Lionel Messi avait exprimé son ras-le-bol par rapport aux insinuations selon lesquelles il gênerait l’adaptation de son coéquipier français. « Je suis lassé d’être la source de tous les problèmes au club », a-t-il notamment clamé. Une réaction qui a fait beaucoup jaser et relancer le débat sur l’entente entre les deux hommes.

Cette saison, toutes compétitions confondues, Griezmann n’a inscrit que deux buts pour les Blaugrana.

