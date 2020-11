Mercato - City aurait abandonné la piste Messi

Selon les informations de Sky Sports, Manchester City ne cherchera pas à recruter Lionel Messi l’été prochain.

Un transfert avorté laisse des traces. Et celui de Lionel Messi à l’été dernier a visiblement marqué psychologiquement l’Argentin, lui qui tarde pour l’instant à retrouver son niveau. Même combat pour les Skyblues, 13es de .

Le salaire pose problème

En attendant de se retrouver l’été prochain ? L’affaire a pris du plomb dans l’aile. Pire, selon les informations de Sky Sports, Manchester City aurait tout simplement abandonné l’idée de recruter La Pulga.

La raison, selon Semra Hunter, spécialiste du football espagnol interrogée par nos confrères : l’âge et surtout le salaire de Messi posent problème.

Proche des 90 M€ bruts par an

Il faut dire qu’avec un salaire annuel brut estimé à 90 millions d’euros, Messi fait peur. Certes, il n’est pas exclu qu’il puisse faire des efforts financiers pour rejoindre Pep Guardiola à City. D’autant plus que l’été prochain, il sera libre comme l’air et ne coûtera absolument rien.

Une affaire en or ? Bien sûr, et encore plus si la star argentine consent à quelques efforts salariaux. Mais attention, le 1er juillet prochain, soit la date à partir de laquelle Messi pourra rejoindre City gratuitement, l’intéressé aura 34 ans…