Griezmann rend hommage à un adversaire : "Il nous a fait beaucoup de mal"

Antoine Griezmann a reconnu que son équipe avait eu du mal à contenir Mason Greenwood lors du match nul 3-3 contre Getafe en Liga.

L'attaquant de Getafe, Griezmann, a fait l'éloge de Greenwood lors du match nul 3-3 contre l'Atlético de Madrid en Liga. L'équipe de Diego Simeone semblait bien partie pour l'emporter après avoir mené 3-1, Griezmann ayant inscrit deux buts pour égaler Luis Aragones en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. Les hôtes ont également pris le contrôle du match malgré l'expulsion de Stefan Savic en première mi-temps, mais ils ont été privés des trois points par Getafe qui a marqué deux fois en fin de match pour arracher le match nul au stade Wanda Metropolitano.

Griezmann a déclaré à DAZN : "C'est dommage parce que nous avions fait un grand effort avec dix joueurs. C'est dommage que Savic fasse deux fautes et reçoive deux cartons jaunes. A la fin, on s'accroche... Greenwood nous a fait beaucoup de mal, nous n'avons pas pu l'arrêter en fin de match et il a marqué deux buts.

La performance de Greenwood fait suite à une autre prestation efficace lors du dernier match contre Séville. Le joueur prêté par Manchester United a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-0 de Getafe. Le club de Liga a déjà fait savoir qu'il souhaitait que Greenwood reste de manière permanente, même si Manchester United ne devrait pas prendre de décision sur son avenir avant le printemps.

Greenwood a débuté 11 des 18 matches de Getafe en Liga cette saison et tentera de rester dans l'équipe pour tenter de relancer sa carrière avec les hommes de José Bordalas. L'attaquant pourrait rester en Liga même s'il ne continue pas avec Getafe. Le FC Barcelone, champion de Liga, a été associé à un transfert du joueur prêté par Manchester United, tandis que la Real Sociedad et Valence ont également manifesté leur intérêt pour l'attaquant.