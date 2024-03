Griezmann, c'est grave docteur ?

L'Atlético a connu des difficultés et il ne fait aucun doute que ces problèmes sont liés à la blessure dont a souffert Griezmann à Milan.

L'attaquant français ne sera pas non plus de retour pour le déplacement à Cadix ce week-end, où l'équipe s'est inclinée la saison dernière. Griezmann a repris l'entraînement avec le groupe vendredi, et des rapports plus tôt dans la semaine indiquaient qu'il serait de retour pour les affrontements contre l'Inter et Barcelone, les deux prochaines rencontres.

On pensait qu'il pourrait également jouer un rôle au stade Nuevo Mirandilla, mais l'entraîneur Diego Simeone a écarté cette idée lors de sa conférence de presse d'avant-match.

Retour différé pour Griezmann

"Il ne sera pas disponible demain, nous ne savons pas s'il arrivera pour le match contre l'Inter et s'il ne revient pas à temps, il sera probablement contre Barcelone". Simeone a également décrit José Maria Gimenez comme "absolument vital" au média Relevo, mais pense qu'il sera absent pour les affrontements de la semaine prochaine, qui pourraient définir la saison de l'Atletico.

L'article continue ci-dessous

Les Rojiblancos devront s'assurer une place parmi les quatre premiers, mais pour que leur saison soit considérée comme réussie, une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions semble être le seul véritable moyen d'y parvenir.