Griezmann au Barça, ça chauffe (plus que jamais)

Suite à l'élimination essuyée en C1, le FC Barcelone s'est résolu à s'activer pour le recrutement de l'attaquant français, Antoine Griezmann.

La grosse claque essuyée contre en Ligue des Champions, la deuxième en l'espace d'un an dans cette compétition, a poussé les responsables du a passé aux choses sérieuses dans le domaine du recrutement. D'après une information divulguée par Le Parisien ce jeudi, la direction catalane aurait sérieusement avancé sur le dossier Antoine Griezmann.

La piste menant à l'international français ne date pas d'aujourd'hui. À l'été 2018, il avait déjà été tout proche de s'engager avec les Blaugrana avant de prolonger finalement son contrat avec les Rojiblancos. Et, en mars dernier, suite à l'élimination de l'Atletico en C1 contre la Juve (2-0, 0-3), le Mâconnais avait de nouveau été annoncé sur le départ, avant que sa sœur et représentante (Maud Griezmann) ne prenne la parole pour balayer les rumeurs d'une séparation. Serait-ce un énième bruit sans fondement ? Il semblerait que non.

La source indique que les discussions entre les deux parties n'ont jamais été stoppées et que Griezmann a échangé régulièrement avec Eric Abidal, le directeur sportif du Barça. La déroute à Anfield a donc précipité les choses et ce dernier a même mis le dossier Luka Jovic ( ) en stand-by dans l'espoir de mettre la main sur le champion du monde tricolore.

Il aurait accepté une réduction du salaire

Griezmann ne serait pas contre l'idée de rallier le Nou Camp. Bien au contraire. L'ex-joueur de la se serait même résolu à faire baisser son salaire pour que ce transfert ait lieu. Chez les champions d' , il touchera beaucoup moins que ses 23M€ annuels dans la capitale espagnole. Le contrat porterait sur une durée comprise entre quatre et cinq ans.

L'article continue ci-dessous

La dernière interrogation concerne le montant de la transaction. Le Barça est-il disposé à payer les 120M€ que constituent la clause libératoire de l'international tricolore ? La réponse serait affirmative même si les dernières dépenses à plus de 100M€ du géant espagnol n'ont pas abouti sur de très grandes réussites (Coutinho, Dembelé).

S'il s'engage avec le Barça, Griezmann sera déjà le deuxième renfort de choix du club catalan en vue de la saison prochaine. Avant lui, le Néerlandais Frenkie De Jong a lié son avenir à celui des quintuples champions d'Europe. Une autre acquisition importante pourrait suivre puisque Mathijs De Ligt ( ) est convoité pour renforcer la défense. Si tous ces deals se concrétisent, le Barça bénéficiera d'une recrue prestigieuse dans chaque secteur du terrain. De quoi faire oublier la nuit cauchemardesque sur les bords de la Mersey ?