Mercato, la soeur d'Antoine Griezmann s'exprime sur sa situation

La soeur d'Antoine Griezmann a réagi dans les colonnes de L'Equipe à la situation actuelle du champion du monde.

Après avoir prolongé son contrat à l'Atlético de Madrid l'été dernier, Antoine Griezmann fait à nouveau l'objet de rumeurs de transferts au FC Barcelone depuis quelques jours.

L'Equipe avait ainsi indiqué que le club catalan restait très intéressé par le champion du monde, et que ce dernier n'était pas insensible à cet intérêt persistant.

Mais Maud Griezmann, la soeur de l'attaquant français, a tenu à calmer le jeu dans des propos accordés à L'Equipe.

"C'est fatigant de lire chaque jour de nouvelles choses sur ce que penserait mon frère et sur telle ou telle personne disant savoir ce qu'il pense. Les seules personnes qui gèrent les intérêts de mon frère depuis deux ans sont moi-même, mon père, Alain, et notre avocat, Sevan Karian".

Maud Griezmann, qui gère les intérêts de son frère, a aussi reconnu que l'élimination de l'Atlético en avait constitué une vraie désillusion, mais elle assure qu'aucun contact avec un autre club que l'Atlético n'a été établi. "C'est vrai, Antoine est dépité par cette élimination, puisque l'un de ses objectifs affichés en restant à l'Atlético était de gagner la C 1 dans son stade (...) On se verra tous ensemble pour faire le point à notre retour, répond-elle. Antoine aura le recul nécessaire. Et s'il y a un club avec lequel nous sommes en contact en ce moment, c'est l'Atlético de Madrid et aucun autre".