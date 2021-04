Grenade-Manchester United – Rashford de retour dans le groupe mancunien

Bonne nouvelle pour Manchester United : Marcus Rashford est opérationnel pour la Ligue Europa.

Voilà une nouvelle qui fait le bonheur d'Ole Gunnar Solsjaer, le coach de Manchester United : Marcus Rashford est de retour. L'entraîneur norvégien l'a annoncé en conférence de presse, à la veille du quart de finale de Ligue Europa entre Grenade et Manchester United : « Marcus vient avec nous et nous prendrons une décision demain sur sa titularisation ou non. Je ne pense pas qu'il jouera 90 minutes. »

Marcus Rashford s'était blessé le 7 mars dernier lors du derby remporté face à Manchester City. Touché au pied, Marcus Rashford n'avait pu participer aux rencontres des Three Lions lors de la trêve internationale.

Ce retour est une aubaine pour MU tant Rashford est indispensable à son équipe : il a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 30 matches.

Par ailleurs, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas précisé qui serait son gardien de but pour ce quart de finale de Ligue Europa. Dimanche, en Premier League, il avait préféré titularisé Dean Henderson à la place de David de Gea. Mais pour le moment, « OGS » préfère ne pas se prononcer : « Je ne peux donner aucune priorité au championnat ou à la Ligue Europa. Le prochain match est toujours le plus important. David a été et reste un gardien de top niveau. J'ai de la chance d'avoir David et Dean et que chacun vive bien le statut de remplaçant. »