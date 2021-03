L'Angleterre privée de Rashford et Saka

Les Three Lions ne pourront pas compter sur leur jeune duo offensif à l'occasion de leurs deux prochaines sorties en éliminatoires du Mondial.

L'Angleterre a confirmé que Marcus Rashford et Bukayo Saka rateraient les prochains matches éliminatoires de la Coupe du monde face à l'Albanie et la Pologne pour cause de blessure.

Les deux joueurs ont été immobilisés jeudi lorsque les Three Lions ont entamé leur campagne de qualification avec une large victoire 5-0 contre le Saint-Marin. Et la Fédération anglaise a maintenant confirmé que les stars de Manchester United et d'Arsenal ne joueront pas contre l'Albanie dimanche et la Pologne trois jours plus tard.

"Marcus Rashford et Bukayo Saka ne participeront pas aux prochaines rencontres éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de leur sélection", indique un communiqué de la FA. "Rashford s'est présenté à St. George’s Park avec une blessure qui l'a privé de la victoire 5-0 contre Saint-Marin et, après une évaluation plus approfondie, il a été décidé qu'il poursuivrait sa rééducation avec Manchester United. Saka était resté à Arsenal pour une évaluation plus approfondie sur un problème en cours dans l'espoir de rejoindre les Trois Lions, mais ne sera plus disponible pour les matches contre l'Albanie et la Pologne."

Rashford s'est blessé au pied lors de la victoire de Manchester United en Ligue Europa contre l'AC Milan la semaine dernière. L'attaquant n'a pas joué le week-end dernier contre Leicester City en FA Cup, et le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a admis que Rashford "n'était pas prêt" de jouer dans le match.

Saka, quant à lui, s'est blessé aux ischio-jambiers contre Tottenham le 14 mars, mais il a pu jouer 74 minutes lors du match nul 3-3 d'Arsenal avec West Ham dimanche.

On ne sait pas si Rashford et Saka seront de nouveau opérationnels après la pause internationale.

Manchester United sera de retour à l'action le dimanche prochain avec un match de championnat contre Brighton tandis que les Gunners affronteront Liverpool la veille.