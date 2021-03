Manchester United perd Rashford sur blessure

Lors de la victoire face à Manchester City ce dimanche, United a enregistré la défection de son brillant attaquant, Marcus Rashford.

Manchester United a vu Marcus Rashford sortir sur blessure à l'occasion de la victoire glanée contre Manchester City ce dimanche.

L'attaquant a été remplacé par Mason Greenwood au milieu de la seconde période, après avoir réalisé une performance de toute beauté au stade Etihad. Son absence en fin de partie n'a cependant pas empêché ses partenaires de préserver le résultat et assurer une victoire de prestige contre les Eastlands.

A la 69e minute de jeu, Rashford s'est arrêté de jouer dans la moitié de terrain adverse et a rapidement signalé son besoin d'assistance. Après un bref coup d'oeil du physio sur sa cheville gauche, il a été forcé à céder saplace. Bien qu'il ait pu sortir du terrain par lui-même, il boitait visiblement et United craint qu'il soit confronté à une longue indisponibilité.

La nature de la blessure de Rashford n'ayant pas encore été évaluée ou discutée, on ne sait pas encore combien de matches il manquera. Il est cependant d'ores et déjà considéré comme douteux pour jouer à Milan en Ligue Europa jeudi et également à West Ham à Old Trafford en Premier League le week-end prochain.

Avant la fin du mois, Man Utd a également le match retour contre les Rossoneri à livrer ainsi qu'un quart de finale de la FA Cup contre Leicester.

La pause internationale signifie cependant qu'ils n'ont qu'un seul match de Premier League à jouer avant de s'attaquer à Brighton à Old Trafford le 3 avril, ce qui limite l'impact que son problème est susceptible d'engendrer sur leur quête pour terminer deuxième de l'élite.