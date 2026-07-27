Comme l’annonce le kicker dans son dernier article, l’attaquant très convoité pencherait pour un transfert au BVB. Le Borussia serait en outre déjà au courant de la position d’El Mala, si bien que les Dortmundois ne ressentiraient actuellement aucune pression pour agir dans ce dossier.

Peu après, Bild en a remis une couche et a également rapporté qu’El Mala avait clairement fait savoir, lors d’un échange avec le BVB, qu’il pouvait tout à fait s’imaginer rejoindre Dortmund. Selon cette version, l’international espoirs n’attendrait plus qu’un accord entre les deux clubs afin de pouvoir signer un contrat de cinq ans jusqu’en 2031 avec les Schwarzgelben. « L’optimisme est grand au BVB quant au fait que l’opération sera bouclée dans les prochains jours », indique le reportage.

Ces derniers jours, il a été dit à plusieurs reprises que le BVB avait bien formulé une première offre à Cologne, mais que celle-ci restait très loin du package global de 50 millions d’euros qui aurait été réclamé.

L’offre et l’approche de Dortmund auraient même, selon Geissblog, provoqué une grande irritation du côté de l’Effzeh. Selon le rapport le club se serait montré « en désaccord avec la manière dont les Dortmundois auraient tenté d’influencer le joueur afin de rendre un transfert plus probable », est-il écrit mot pour mot. En conséquence, une décision interne aurait été prise à Geißbockheim de mettre immédiatement un terme à toute négociation avec le Borussia.

Sky a fait état d’un package comprenant une indemnité fixe de 26 millions d’euros ainsi que jusqu’à 16 millions d’euros de bonus. Toutefois, seule la moitié de cette somme aurait été réalistement atteignable. Parmi les conditions supposément posées par le BVB figuraient l’élection d’El Mala comme joueur de la saison et son titre de meilleur buteur. Une nomination au Ballon d’Or devait également rapporter des millions à l’Effzeh.

Le BILD a évoqué 34 millions d’euros fixes plus six millions d’euros de bonus. Selon les informations du kicker, l’offre aurait elle aussi comporté une somme fixe de plus de 30 millions d’euros, mais le package global ne se situait malgré tout pas dans la zone du montant souhaité par Cologne. Le directeur sportif du BVB, Ole Book, a parlé d’une « multitude de fausses informations » au sujet de ces chiffres ce week-end, dans le cadre de la défaite en match amical contre le Fortuna Düsseldorf (1-2).

« Toutes les options sont sur la table » : où El Mala va-t-il aller ?

Même si le BVB et Book affichent de la sérénité et de la confiance, il est toutefois loin d’être certain que les Schwarzgelben auront le dernier mot. L’AS Rome serait prête à dépenser nettement plus de 40 millions d’euros pour l’ailier gauche. En Bundesliga, la menace semblerait en revanche moindre. Un intérêt a bien été prêté au RB Leipzig, mais le rival ne serait lui non plus pas prêt à remplir les conditions financières actuelles.

Pour El Mala, selon le kicker , « toutes les options sont encore sur la table ». Le jeune joueur pourrait aussi toujours s’imaginer rester à Cologne. Le directeur sportif Thomas Kessler avait déjà clairement indiqué il y a quelques semaines que le joueur de 19 ans évoluerait aussi pour les Domstädter la saison prochaine. Lors de la reprise de l’entraînement, Kessler a déclaré qu’il y avait bien eu une ou deux offres, « mais cela n’a pas débouché sur un transfert. C’est pourquoi je suis fermement convaincu qu’il jouera pour le FC cette saison. »

Getty Images

Le transfert record d’El Mala a capoté il y a quelques semaines

Depuis des mois, l’avenir d’El Mala fait l’objet de spéculations, bien que le droitier soit encore sous contrat à Cologne jusqu’en 2030. Une offre de Brentford FC aurait déjà été acceptée par le FC au début du mercato estival, mais El Mala lui-même aurait refusé le transfert.

Le prodige a disputé les 34 matches de la dernière saison de Bundesliga et cumulé 13 buts ainsi que cinq passes décisives. Malgré sa solide saison de débuts dans l’élite allemande, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann a renoncé à le convoquer pour la Coupe du monde.







