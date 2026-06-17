« Grâce à la technologie »… L’Arabie saoudite sort son « atout secret » pour défier l’Espagne

Selon un article publié ce mercredi dans la presse espagnole, la sélection saoudienne a élaboré une stratégie spécifique en vue de son match face à « La Roja », dimanche prochain, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Verts, auteurs d’un match nul encourageant face à l’Uruguay (1-1) mardi à l’aube, ont repris leur préparation.

Le quotidien Marca titre : « L’astuce secrète de l’Arabie saoudite contre l’Espagne… des lunettes noires pour protéger leurs cages ».

Avec le coup d’envoi de la Coupe du monde, il est clair que chaque sélection peaufine sa propre stratégie pour atteindre son meilleur niveau, mais la tactique saoudienne, que l’Espagne affrontera prochainement, fait particulièrement parler.

Selon le média espagnol, la sélection saoudienne a surpris en intégrant les dernières technologies à ses séances : des lunettes de soleil noires bien visibles pour ses gardiens, qui, outre une protection solaire, doivent améliorer leurs performances sur le terrain.

Conçues pour optimiser la concentration et la vitesse de réaction, ces lunettes d’entraînement visuel transforment les gardiens en véritables remparts entre les poteaux.

Selon la publication, ce dispositif limite les informations visuelles perçues par les gardiens afin de stimuler leurs réflexes et de perfectionner leur prise de décision.

Le quotidien a ajouté : « Cette méthode, déjà adoptée par plusieurs athlètes de haut niveau comme le combattant Ilya Tuporia, vise à accroître la vitesse de réaction et la capacité d’anticipation. On la retrouve aussi dans le basket-ball et le tennis, toujours avec le même objectif : optimiser la performance. »

Elle conclut : « Si la sélection espagnole veut se rattraper après son départ manqué, marqué par un match nul et vierge contre le Cap-Vert, elle devra mieux convertir ses occasions devant le but. »

Elle a conclu : « C’est en optimisant chaque occasion devant le but qu’elle pourra venir à bout de gardiens qui se préparent sérieusement pour compliquer la tâche des attaquants. »