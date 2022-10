GP Explorer fait de l’ombre à la Ligue 1

Organisé en même temps que le match OM - Ajaccio, le grand prix pour amateurs s’est accaparé une bonne partie de l’audience ce samedi soir.

Prime Vidéo doit l’avoir mauvaise. Le diffuseur officiel de la Ligue 1 ne pensait pas que son match OM – Ajaccio, programmé à 17h ce samedi, allait être confronté à une forte concurrence. L'audience a dû être partagée avec un évènement sportif inattendu, à savoir un grand prix de Formule 1 (ou de Formule 4, plus précisément) mettant aux prises des Youtubeurs.

GP Explorer, une audience digne d’un match de Ligue 1

Au circuit du Mans, et après quelques jours de formation accélérée, 22 amateurs ont été réunis pour faire 15 tours au volant de leurs monoplaces. L’assistance était nombreuse dans les gradins du circuit Bugatti (40000 personnes). Et elle l’était encore plus sur la chaine Twitch de l’organisateur de la course, un Youtubeur nommé Squeezie.

Tout au long de la journée, des centaines de milliers de personnes se sont connectés à la plateforme pour voir cette initiative innovante. Et au départ de la course, à 17 :00, ils étaient 980000 approximativement. Par la suite, il y a eu un pic à 1 million, historique pour le Twitch français. C’est peu ou prou l’audience que génère Prime Vidéo pour ses matches de championnat. Alex Green, son PDG, ayant déclaré il y a quelques temps que les plus grandes affiches de Ligue 1 étaient vues par un million de personnes.

Programmé à la même heure que ce GP Explorer, et même si on peut imaginer que les vrais fans marseillais n’en ont que faire d’une course entre créateurs de contenus, le duel OM – Ajaccio n’a donc pas pu bénéficier de l’exposition qu’il était censé avoir.