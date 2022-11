GOAL50 2022: Mohamed Salah vs Sadio Mane

Mohamed Salah et Sadio Mané ne participeront peut-être pas à la Coupe du monde, mais ils sont tous deux de véritables candidats au titre de GOAL50.

GOAL50 donne aux lecteurs de GOAL l'occasion de désigner les meilleurs joueurs et joueuses de la planète, ainsi que de célébrer certains des plus grands joueurs dans notre nouvelle section Merveilles de la Coupe du monde. Mohamed Salah et Sadio Mane ont peut-être manqué la Coupe du monde pour des raisons différentes, mais ces deux anciens coéquipiers de Liverpool devraient figurer parmi les véritables prétendants au titre de GOAL50 masculin.

Il y a 2450 matchs dans chaque section GOAL50, mais l'affrontement entre Salah et Mane est certainement l'un des plus attendus. L'absence de Mané à la Coupe du monde est un coup dur pour tous les fans de ce sport, ainsi que pour les supporters du Sénégal. Il a récemment terminé deuxième du vote pour le Ballon d'Or, derrière Karim Benzema, et a connu une année sensationnelle jusqu'à présent. Il a été élu joueur du tournoi lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, en marquant le penalty décisif qui a permis au Sénégal de remporter le premier titre de son histoire.

Il a également permis aux Lions de la Téranga de se qualifier pour la Coupe du monde, en éliminant l'Égypte de Salah en match de barrage. Sa dernière saison en Premier League lui a valu une nouvelle nomination au titre d'équipe de l'année de la PFA, Liverpool ayant poussé Manchester City jusqu'au bout dans la course au titre et remporté les deux coupes nationales, tandis que Mané a également inscrit cinq buts (contre huit pour Salah) en Ligue des champions, les Reds atteignant la finale.

La défaite en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid a été le dernier acte de Mané avec Liverpool. Il a rejoint le Bayern Munich, où il a rapidement repris sa place de buteur en Bundesliga. Salah est également absent de la Coupe du monde, alors qu'il avait montré des signes de retour à une forme XXL en fin d'année 2021 au cours des dernières semaines de la saison avant que le football ne soit interrompu pour la pause internationale.

La star égyptienne a marqué 14 buts en 21 apparitions avec Liverpool au cours de la première partie de la saison, et continue de terroriser les défenses grâce à sa vitesse, son éthique de travail et son sens de la finition. Comme Mané, Salah a été élu deux fois Footballeur africain de l'année et, en tant que meilleur buteur africain de l'histoire de la Premier League et triple vainqueur du Soulier d'or, il doit figurer parmi les favoris pour le prix GOAL50.

Le vote est ouvert du 15 novembre au 18 décembre. Rien de plus facile, alors votez ! N'oubliez pas, ce n'est pas notre liste, c'est la vôtre.