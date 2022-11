GOAL50 2022 - Merveilles de la Coupe du monde : Pelé vs Maradona

Maradona et Pelé ont laissé une marque indélébile sur la Coupe du monde, mais qui obtiendra votre vote dans les Merveilles du Mondial GOAL 50.

Le retour du GOAL50 signifie que les lecteurs de GOAL ont à nouveau la possibilité de désigner les meilleurs joueurs et joueuses de la planète. Nous rendrons également hommage à quelques légendes particulières dans notre catégorie Merveilles de la Coupe du monde. Il y a 2 450 confrontations potentielles dans chaque section, et les joueurs qui remporteront le plus de victoires seront couronnés gagnants du GOAL50 pour 2022.

L'affiche phare de la catégorie inaugurale des Merveilles de la Coupe du Monde de cette année est, bien sûr, la rencontre entre Pelé et Diego Maradona - deux joueurs qui sont constamment considérés comme faisant partie des plus grands que le football ait jamais connus. Il s'agit de l'un des face-à-face les plus attendus dans les catégories GOAL50 de cette année, mais l'un ou l'autre de ces deux joueurs finira-t-il en tête du classement ?

Tous deux sont d'anciens vainqueurs de la Coupe du monde, Pelé détenant le record de victoires, ayant conquis le tournoi à trois reprises - en 1958, 1962 et 1970. Maradona n'a remporté le tournoi qu'une seule fois, en 1986, mais sa performance durant cette compétition est régulièrement considérée comme l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Coupe du monde, El Pibe de Oro ayant mené à lui seul une équipe d'Argentine moyenne au titre au Mexique.

Au cours de cette campagne, Maradona, qui portait le brassard de capitaine, a marqué quatre buts décisifs dans la phase à élimination directe, dont deux contre l'Angleterre en quart de finale et deux contre la Belgique en demi-finale. Son deuxième but contre les Three Lions est largement célébré comme le plus grand but de l'histoire de la Coupe du monde. Le jeune homme de 25 ans récupère le ballon dans sa propre moitié de terrain, exécute un double-contact parfait pour éviter deux joueurs anglais avant d'utiliser son immense vitesse et son incroyable contrôle du ballon pour dribbler Terry Butcher, Steve Hodge et Terry Fenwick.

Il a trompé Peter Shilton en ouvrant son corps pour tirer, mais a fait rouler le ballon avec désinvolture au-delà du gardien de but anglais. C'est un moment d'excellence individuelle et d'innovation suprême dont seul El Diez est capable, même si son premier but - la fameuse "main de Dieu" - quatre minutes plus tôt a révélé l'autre facette de Maradona.

Les exploits de Pelé pour Santos et le Brésil lui ont valu le surnom de O Rei, qui signifie "le roi", car non seulement il a remporté trois Coupes du monde, mais il a également été une figure décisive dans les trois de victoires de la Selecao. En 1958, à seulement 17 ans, il inscrit six buts dont un triplé contre la France en demi-finale et un doublé contre la Suède en finale.

Il a de nouveau marqué 12 ans plus tard, lorsque le Brésil a écrasé l'Italie 4-1 en finale de 1970, une victoire unilatérale retentissante qui a couronné la plus grande performance collective d'une Coupe du monde. Si Maradona a marqué plus de 300 buts en club, Pelé en a marqué plus de 700, même s'il convient de noter qu'ils ont joué à des époques différentes, à des postes différents et à des niveaux de compétition variés.

Maradona a fait ses preuves dans plusieurs championnats et sur plusieurs continents, en commençant par Argentinos Juniors et Boca Juniors dans son pays, avant de rejoindre l'Europe avec Barcelone et Naples, avec qui il a remporté le Scudetto en 1987 et 1990. Pelé n'a pas traversé l'Atlantique, même s'il a quitté le Brésil après un magnifique passage à Santos, signant au New York Cosmos pour un merveilleux chant du cygne aux États-Unis.

Sur le plan international, Pelé a marqué 77 buts en 92 sélections, contre 34 pour Maradona en 91. Le premier a également inscrit 12 buts en 14 matches de Coupe du monde, contre 8 buts en 21 matches pour la superstar argentine. Les deux hommes se sont partagés le titre de Joueur Mondial du Siècle de la FIFA, décerné en 2000, et ont chacun remporté un Ballon d'Or de la Coupe du Monde.

Tout le monde aura son avis sur la question de savoir si Maradona ou Pelé est le meilleur joueur à avoir disputé la Coupe du monde, mais maintenant, le GOAL50 2022 vous donne l'occasion de voter pour que nous puissions couronner la plus grande Merveille de la Coupe du monde. Le vote est ouvert du 15 novembre au 18 décembre. Rien de plus facile, alors votez !

N'oubliez pas, ce n'est pas notre liste, c'est la vôtre.