GOAL50 2022 Le vote des fans : Comment ça marche ?

C'est à vous, les fans, de voter pour les meilleurs joueurs et joueuses de 2022 et de nous aider à couronner le gagnant parmi les pépites du Mondial.

GOAL50 est de retour et il est meilleur que jamais.

Nous avons étendu les listes des meilleurs joueurs et joueuses de la planète aux 50 premiers dans les deux catégories et, à l’occasion de la Coupe du monde de cette année, nous avons introduit une catégorie spéciale Merveilles de la Coupe du monde.

Cliquez ici pour voter maintenant

Dans le passé, les gagnants étaient désignés par un panel d'experts dans nos 36 éditions, mais l'année dernière, nous avons introduit le vote des fans pour désigner les vainqueurs.

Le format du vote des fans a été un succès immédiat et plus de 23 millions de votes ont été exprimés par des fans dans 150 pays du monde entier.

Une fois de plus, nous vous laissons le soin de décider qui terminera en tête du classement.

Comment exactement ?

Et bien, nous avons établi trois listes de présélection des 50 meilleurs joueurs et joueuses du monde, ainsi que des 50 meilleurs joueurs de la Coupe du monde de tous les temps, que vous pouvez consulter en ligne ou via les applications GOAL.

Mais il ne s'agit pas simplement de voter pour votre joueur préféré. En effet, une série de face-à-face choisis au hasard vous sera proposée dans les différentes catégories hommes, femmes et Merveilles de la Coupe du monde.

Karim Benzema a-t-il été meilleur qu'Erling Haaland en 2022 ?

Alexia Putellas devrait-elle être préférée à Beth Mead, l'héroïne de l'Euro ?

Et qui était le plus grand joueur de Coupe du monde parmi Pelé et Maradona ?

C'est à vous de décider.

Cliquez sur l'image de votre champion pour voter et continuez. Vous pouvez choisir autant de joueurs que vous voulez dans les face-à-face des trois catégories.

Il y a une possibilité de 2 450 confrontations dans chaque catégorie, et les joueurs ayant remporté le plus grand nombre de victoires seront couronnés les gagnants de GOAL50 pour 2022.

Le vote est ouvert du 15 novembre au 18 décembre. Rien de plus facile, alors allez voter !

Ce n'est pas notre liste, c'est la vôtre.