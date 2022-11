GOAL50 2022 Face à Face : Messi vs Ronaldo

Ces deux éternels rivaux ont été présélectionnés pour le prix de cette année, mais lequel a surpassé l'autre au cours des 12 derniers mois ?

GOAL50 est de retour et, une fois de plus, nous vous donnons l'occasion, à vous, lecteurs de GOAL, de désigner les meilleurs joueurs et joueuses de la planète, ainsi que de rendre hommage à certaines légendes particulières dans notre catégorie Légendes de la Coupe du Monde.

L'année dernière, plus de 23 millions de votes ont été exprimés pour désigner les vainqueurs, et une fois encore, nous sollicitons nos lecteurs pour désigner qui terminera en tête de chaque catégorie.

Il y a une possibilité de 2 450 confrontations dans chaque section, et les joueurs ayant remporté le plus de victoires seront couronnés les gagnants du GOAL50 pour 2022.

Comme ce fut le cas pour le GOAL50 de l'année dernière, l'affrontement entre les éternels rivaux Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, tous deux présents dans la sélection masculine de cette année, est l'un des face-à-face les plus attendus.

Ces deux-là se sont imposés comme deux des plus grands joueurs de l'histoire du football au cours de leurs carrières respectives. Et même s'ils ont tous deux passé l'âge de la maturité, ils ont démontré l'année dernière qu'ils méritent toujours d'être considérés comme les meilleurs du monde.

L'année dernière, Messi a remporté le GOAL50 pour revenir à égalité avec Ronaldo, les deux hommes ayant chacun remporté le prestigieux prix à cinq reprises.

L'un ou l'autre sera-t-il à nouveau en lice cette fois-ci ?

La première saison de Messi en France n'a pas été de tout repos, mais il a tout de même terminé l'année en tant que champion de France au Paris Saint-Germain, ayant joué un rôle clé dans le titre de la bande à Mauricio Pochettino.

Messi a délivré 14 passes décisives en championnat, juste derrière Kylian Mbappe, et il a connu un début de saison 2022/2023 époustouflant, avec 17 buts inscrits lors de ses 12 premières sorties en championnat.

À 35 ans, Messi n'est plus tout à fait le même joueur qu'à l'époque du FC Barcelone, mais on s'attend toujours à ce qu'il soit l'une des vedettes de la prochaine Coupe du monde, où la Pulga tentera désespérément de mettre la main sur le seul grand trophée qui lui échappe.

C'est peut-être la dernière chance de Messi d'imiter Diego Maradona et de mener l'Argentine au titre. Parier sur le chevronné génie pour une dernière danse au Qatar ne serait pas insensé.

Ronaldo se rend, lui, à la Coupe du monde après un début de saison beaucoup plus délicat, puisqu'il a été ballotté par une équipe de Manchester United en pleine transition sous la direction d'Erik ten Hag.

Néanmoins, il a fait taire les critiques la saison dernière en terminant la campagne avec 18 buts en Premier League - seuls deux joueurs en ont marqué plus - et a montré que malgré le poids de l’âge il peut encore être performant dans l’un des plus grands championnats européens.

Son doublé dévastateur lors de la victoire 4-0 du Portugal sur la Suisse en juin en Ligue des Nations était peut-être un signe de ce qui attend Ronaldo au Qatar, et à 37 ans, il sait, comme Messi, que c'est sa dernière chance de remporter un triomphe international historique.

Même à l'âge de 30 ans, ces deux légendes vivantes peuvent encore décider du sort des matches et faire les gros titres de l’actualité, mais lequel des deux a connu la meilleure année 2022 ? C'est à vous de décider...

Le vote est ouvert du 15 novembre au 18 décembre. Rien de plus facile, alors allez voter !

N'oubliez pas, ce n'est pas notre liste, c'est la vôtre.