GOAL50 2022: Erling Haaland vs Kylian Mbappe

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont deux des buteurs les plus redoutables du football mondial, mais lequel des deux obtiendra votre vote au GOAL50 ?

Cette année, le GOAL50 a besoin des votes des lecteurs de GOAL pour trancher les plus grands débats autour des plus grands joueurs du monde. Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux joueurs en lice pour remporter le GOAL50 masculin pour 2022. Ils ont le potentiel pour remplacer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en tant que figures de proue de leur génération.

Les comparaisons avec Pelé n'ont pas été exagérées pour Mbappe lors de la dernière Coupe du monde, lorsque ses dribbles, sa vitesse et ses buts ont été déterminants pour le titre de la France. Il a remporté le prix Fifa du meilleur jeune joueur du tournoi et a même inscrit le quatrième but des Bleus lors de leur victoire 4-2 sur la Croatie, devenant ainsi le premier adolescent depuis Pelé en 1958 à marquer en finale.

Depuis, ce talent précoce est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, remportant quatre fois de suite le Soulier d'or de la Ligue 1, ainsi que le titre de meilleur joueur de l'année à trois reprises. Cette Coupe du monde pourrait bien être la confirmation de son statut de meilleur talent du monde.

Erling Haaland, qui ne sera bien sûr pas présent au Qatar puisque la Norvège n'est pas parvenue à se qualifier pour cet évènement planétaire, pourrait avoir son mot à dire... et il est certain qu'il sera un choix populaire auprès des votants du GOAL50.

Après avoir remporté le titre de joueur de l'année en Bundesliga et le Soulier d'or de la Ligue des champions en 2021, il a signé à Manchester City pour 60 millions d'euros cette année et s'est ensuite employé à éviscérer les défenses de Premier League.

Il ne lui a fallu que huit matchs pour réaliser ses trois premiers triplés en première division - battant le record de Michael Owen (48 matchs) - et ses compétences complètes, sa capacité à finir des deux pieds et sa vitesse fulgurante font de lui la pièce finale de l'équipe de rêve de Pep Guardiola.

Est-ce que ce sera Mbappe ou Haaland qui obtiendra votre vote GOAL50 ? Le vote est ouvert du 15 novembre au 18 décembre. Rien de plus facile, alors allez voter ! N'oubliez pas, ce n'est pas notre liste, c'est la vôtre.