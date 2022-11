GOAL50 2022: Beth Mead vs Alexia Putellas

Alexia Putellas et Beth Mead ont terminé à la première et à la deuxième place du Ballon d'Or 2022, mais qui obtient votre vote dans le GOAL50 ?

GOAL50 est de retour, ce qui signifie que vous - les lecteurs de GOAL - avez une fois de plus l'occasion de désigner les meilleurs joueurs et joueuses de la planète, ainsi que de voter dans notre nouvelle section Merveilles de la Coupe du monde. Beth Mead et Alexia Putellas sont deux des grandes favorites pour arriver en tête lorsque tous les votes de GOAL50 seront comptabilisés, car elles sortent toutes deux d'une superbe saison.

Mais laquelle de ces deux joueuses obtiendra votre vote pour le GOAL50 de cette année ? Putellas, qui vient d'être couronnée Ballon d'Or, pourrait bien être la favorite, puisqu'elle a reçu le prix individuel le plus prestigieux du football pour la deuxième année consécutive. Il s'agit d'un exploit sans précédent, puisque personne n'a conservé le Ballon d'Or féminin depuis son introduction en 2018.

C'est la juste récompense d'une campagne sensationnelle au cours de laquelle Putellas a mené le FC Barcelone à un triplé national, avec 33 buts et passes décisives, les Blaugrana terminant avec 24 points d'avance en tête du classement. En Europe, elle a été impériale, marquant 11 buts en 10 matchs de Ligue des champions et remportant le Soulier d'or du tournoi, dont le dernier lors de la défaite 3-1 du Barça en finale contre Lyon.

Elle a été la star de l'Espagne qui a traversé une année 2022 difficile. Les rêves de Putellas de participer à l'Euro 2022 ont été ruinés par une grave blessure au ligament croisé antérieur à la veille du tournoi. L'Anglaise Beth Mead a peut-être échoué de justesse dans le vote pour le Ballon d'Or, mais après une saison magnifique, on a bien vu pourquoi elle a poussé Putellas si loin dans ses retranchements.

La joueuse de 27 ans a été sublime avec Arsenal en Super League féminine, où les Gunners ont été battus par Chelsea. Elle a inscrit 14 buts et délivré 19 passes décisives, tout en travaillant en parfaite harmonie avec Vivianne Miedema. Lors de l'Euro, Mead a volé la vedette à toutes ses concurrentes en marquant six buts en six matches, remportant ainsi le Soulier d'or et le titre de meilleure joueuse du tournoi, alors que les Lionnes conquéraient le continent pour la première fois.

Elle vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière, mais cela suffira-t-il pour qu'elle devance Putellas à la première place de GOAL50 ? Le vote est ouvert du 15 novembre au 18 décembre. Rien de plus facile, alors votez !

N'oubliez pas, ce n'est pas notre liste, c'est la vôtre.