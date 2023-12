Giannis, la star de la NBA, choisit le GOAT entre Messi et Ronaldo

La superstar de la NBA Giannis Antetokounmpo a rejoint le débat de longue date sur le GOAT du football

Originaire de Grèce, Giannis est un grand fan de football et n'a jamais caché son soutien à l'icône portugaise Ronaldo, allant même jusqu'à imiter sa célèbre célébration de but "Siuuu". Il n'est donc pas surprenant qu'il considère l'ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid comme le meilleur joueur de tous les temps.

Giannis, l'homme fort des Milwaukee Bucks, a déclaré sur sa chaîne YouTube personnelle qu'il parlait de ses stars préférées d'un jeu de balle différent : "Vous avez des joueurs incroyables. Luis Figo, Nani et Deco, qui ont grandi, étaient l'un de mes joueurs préférés. Mais à la fin, il faut choisir le GOAT, le seul et unique Cristiano Ronaldo. Quel que soit le sport qu'il pratiquerait, il serait probablement bon dans ce domaine.

L'article continue ci-dessous

Cristiano Ronaldo possède certainement la puissance de saut et la volonté inébranlable d'être le meilleur, ce qui laisse penser qu'il aurait pu suivre Giannis sur la voie de l'immortalité du basket-ball, s'il avait choisi de poursuivre une autre carrière sportive.

Giannis a ajouté à propos de Ronaldo : "Il est tellement compétitif, tellement motivé. Il est capable de jouer à un tel niveau à 37-38 ans. C'est très impressionnant. CR7, qui ne montre aucun signe de ralentissement dans le club saoudien d'Al-Nassr, a atteint 50 buts en club et en sélection en 2023. Il sera opposé à son éternel rival Messi lorsque ses employeurs actuels affronteront l'Inter Miami, club de MLS, en match amical lors de la Riyadh Cup le 1er février 2024.