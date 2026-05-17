Gérone passe sous la ligne de flottaison, tandis que ses concurrents frappent sans pitié

Dimanche soir, Gérone a perdu un match crucial sur la pelouse de l’Atlético de Madrid et se retrouve désormais sous la ligne de relégation, tandis que ses concurrents directs ont tous remporté leurs rencontres. Au cours d’une soirée angoissante pour les formations menacées de descente, l’équipe de Míchel s’est inclinée à Madrid, alors qu’Elche, Levante et Alavés ont chacun empoché trois points, aggravant ainsi la situation du club catalan.

L'Atlético Madrid l'a emporté 1-0.

Gérone n’a pas réussi à créer la surprise dimanche soir face à l’Atlético de Madrid. À Madrid, l’équipe de Míchel s’est inclinée face à l’actuel numéro quatre de la Liga : 1-0. Suite à cette défaite, Gérone se retrouve sous la ligne de relégation, d’autant plus que ses concurrents directs ont tous remporté leurs matchs.

Les Colchoneros ont ouvert le score après une vingtaine de minutes au Riyadh Air Metropolitano. Gérone, qui avait laissé Daley Blind et Donny van de Beek sur le banc, a plusieurs fois failli repousser le danger, jusqu’à ce qu’un ballon lobé par-dessus la défense trouve le capitaine Antoine Griezmann, futur joueur d’Orlando City. D’une passe décisive, l’attaquant français a servi Ademola Lookman, qui a poussé le ballon au fond des filets.

Malgré quelques occasions prometteuses devant le but de Jan Oblak, Gérone ne s’est jamais remis de ce coup dur. Score final : 1-0. Conséquence : l’équipe de Míchel, courtisé par l’Ajax, doit absolument briller la semaine prochaine pour éviter la relégation directe. Prochain rendez-vous : réception d’Elche, 17e du classement.

Elche – Getafe : 1-0

Son rival direct, Elche, a de son côté fait le nécessaire en s’imposant à domicile face à Getafe. L’équipe d’Eder Sarabia a pris l’avantage après vingt minutes grâce à une magnifique réalisation de Victor Chust.

Un rebond suite à une longue remise en jeu est tombé directement dans les pieds de Chust, qui n’a pas hésité et a décoché une frappe puissante, couronnée de succès. Le gardien n’a sans doute fait qu’entendre le ballon : 1-0.

Juste avant la mi-temps, Elche a consolidé son avantage lorsque Dakonam Djené a touché German Valera avec le pied tendu. Le défenseur, également capitaine, a reçu un carton rouge direct et a dû quitter le terrain. Elche n’a ensuite rencontré aucune difficulté, a facilement mené le match jusqu’au bout et a décroché les trois points indispensables dans la lutte contre la relégation.

Levante - Majorque 2-0

Levante et Majorque, tous deux menacés par la relégation, se sont affrontés dimanche soir à l’Estadi Ciutat de València. Malgré seulement 29 % de possession, Levante a pris les trois points et a ainsi quasiment condamné Majorque, désormais 19e, à un véritable miracle pour se maintenir.

Les Granotes ont ouvert le score à la 32^e minute suite à une perte de balle de Mallorca. Carlos Espí a exploité l’erreur, intercepté le cuir et battu le gardien : 1-0.

En fin de match, un accrochage éclate entre Johan Mojica et l’attaquant de Levante Roger Brugue : après une faute, le Colombien tire les cheveux de l’Espagnol, qui répond par un coup. Les deux hommes reçoivent un carton rouge et laissent leurs coéquipiers à dix pour les dernières minutes.

Peu après, Kervin Arriaga a mis fin au suspense en marquant de la tête le but libérateur du 2-0 sur corner, offrant à Levante une avance confortable. Un penalty manqué par le défenseur local Dela n’a finalement pas eu d’importance.

Oviedo - Alavés 0-1

Alavés a rempli son contrat. En déplacement sur la pelouse du Real Oviedo, déjà condamné à la relégation, le club basque a ouvert le score dès la 12^e minute et n’a plus jamais été rejoint.

Après une action collective bien menée et un centre précis venu de la gauche par Abderrahmane Rebbach, l’attaquant Toni Martinez a seulement eu à effleurer le ballon du pied pour ouvrir le score : 0-1.

Alavés a ensuite cédé le ballon à son hôte sans se montrer réellement menaçant. Malgré 70 % de possession, le relégable n’a toutefois pas réussi à se créer de véritables occasions.

Place Équipe Points Différence de buts 13. Séville 43 -13 14. Alavés 43 -11 15. Levante 42 -13 16. Osasuna 42 Différence de buts : -5 17. Elche 42 -8 18. (relégation) Gérone 40 -16 19. (Relégation) Majorque 39 -13

* Classement après 37 journées