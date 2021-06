Georginio Wijnaldum : "Nous devons apprendre"

Les Pays-Bas ont eu chaud, dimanche soir, face à l'Ukraine (3-2). Leur capitaine veut que ce match serve à éviter de telles sueurs froides à l'avenir.

Les Pays-Bas ont joué avec le feu, dimanche soir, face à l'Ukraine. À Amsterdam, les Oranje se sont imposés au bout du suspense lors de leur première sortie à l’Euro 2020, au terme d’un match spectaculaire (3-2). Jusqu’à un quart d’heure du terme, les Bataves géraient pourtant parfaitement leur sujet. Avant de se faire (très) peur...



En effet, alors qu'ils menaient assez logiquement par deux buts d’écart, les Néerlandais ont été rejoints par l'Ukraine en fin de rencontre, avant de s'imposer grâce à un but libérateur du latéral droit Denzel Dumfries. Un scénario qui a tourné à leur avantage, mais qui devra éviter de se reproduire, prévient Georginio Wijnaldum.

"Nous avons failli leur offrir le match"

"Je suis soulagé. Globalement, nous avons joué un bon match mais nous leur avons laissé deux chances en 10 minutes qui se sont transformées en deux buts. Nous devons apprendre que si nous jouons ce type de match, nous devons bien le terminer. Nous les avons laissés revenir dans le match et nous devons améliorer cela", a ainsi confié le capitaine de la sélection hollandaise, buteur exemplaire quelques jours seulement après s'être officiellement engagé en faveur du Paris Saint-Germain.

Auteur du second but de son équipe, l'attaquant Wout Weghorst a livré un discours similaire. "Gagner dans notre stade à Amsterdam c'est évidemment super. Nous avons été meilleurs pendant la plus grande partie du match, après avoir mené 2-0 nous avions toujours le contrôle complet, et puis il y a eu cinq minutes où nous n'avons pas été bons du tout, nous avons failli leur offrir le match", a analysé le buteur, qui préfère retenir la force mentale de ses coéquipiers pour parvenir à l'emporter.

"Heureusement nous avons réussi à renverser la situation. Ça démontre notre mentalité, nous avons joué jusqu'au bout pour la victoire, et elle est totalement méritée", s'est enfin félicité l'attaquant. Une chose est sûre, les Pays-Bas ont affiché un visage séduisant, et cette rencontre face à l'Ukraine a été des plus agréables à suivre.