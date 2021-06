Benzema dévoile son idole et ce n'est pas Zidane

L'attaquant français a dévoilé l'identité du joueur qu'il idolâtre et ce n'est pas son ancien coach au Real.

Karim Benezma dit que la légende brésilienne Ronaldo était son modèle en grandissant alors qu'il se prépare à faire son retour dans un tournoi majeur avec la France.

Ronaldo est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps ayant remporté une série d'honneurs au cours des années 1990 et au début des années 2000, dont deux Coupes du monde avec le Brésil et deux Ballon d'Or.

Benezma admet que les compétences de Ronaldo étaient "un niveau au-dessus" des siennes, mais dit qu'il s'est beaucoup inspiré de l'ancien attaquant de Barcelone et du Real Madrid au début de sa carrière.

Interrogé par BeIN Sports sur son idole, qui a marqué 352 buts en 518 matches de carrière en club, Benzema a déclaré : « Je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer à Madrid. Il était mon modèle, il l'est toujours."

«C'est quelqu'un qui m'a fait croire en moi, pour refléter les compétences qu'il a mises en valeur, pas de la même manière ni au même rythme, car il était à un niveau supérieur à moi. Mais ce type d'attaquant est ce que j'aime."

« C'est le seul joueur à qui j'ai essayé de prendre trois ou quatre choses. Alors quand j'étais jeune, c'est à ce moment-là que je l'aimais vraiment. J'ai eu une VHS de lui de 1996-97 quand il jouait au Barca."

« J'ai toujours voulu être un attaquant modèle. Quelqu'un qui sait marquer, mais aussi organiser le jeu, qui sait jouer avec le ballon à ses pieds. Une touche, faire des mouvements, restez dans la boîte. Un peu de tout."

Benzema n'a pas participé à un tournoi majeur pour la France depuis la Coupe du monde 2014, après avoir été mis au ban par l'entraîneur Didier Deschamps en 2016 en raison de son implication présumée dans le scandale de la sex tape Mathieu Valbuena. Cependant, il est maintenant de retour dans le giron international et rejoint une équipe des Bleus très désireuse d'ajouter le Championnat d'Europe à la Coupe du monde qu'ils ont remportée en Russie il y a trois ans.

À 33 ans, Benzema approche des dernières années de sa carrière, bien que l'attaquant du Real Madrid insiste sur le fait qu'il reste encore beaucoup à faire. "Je n'ai pas encore fini", a-t-il ajouté. "Je me sens bien avec l'homme que je suis, l'homme que je suis devenu. Je pense qu'il y a eu des hauts et des bas. Je n'ai jamais voulu être au plus haut ou au plus bas, je veux juste être à niveau. »