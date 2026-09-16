Le FC Barcelone a abordé le dernier mercato estival en devant faire face à un véritable cauchemar tactique dans son secteur offensif, et en est ressorti sans réelle solution.

La saison dernière, Hansi Flick, l'entraîneur, s'appuyait principalement sur le vétéran Robert Lewandowski ou l'Espagnol Ferran Torres au poste d'avant-centre, où ils formaient la force de frappe qui a décroché de nombreux points précieux pour les Blaugrana.

Le duo a quitté les murs du Camp Nou lors du dernier été, laissant la direction technique face à un vide mortel au poste d'attaquant de pointe, et déclenchant une crise aiguë qui a menacé l'ensemble du dispositif offensif de l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Négociations au point mort : les options disponibles s'effondrent

La direction du Barça a tenté d'agir rapidement sur le marché des transferts pour recruter un attaquant de haut niveau afin de compenser les départs de Torres et Lewandowski.

La première cible était la star argentine Julian Alvarez, le club catalan étant entré en négociations intensives avec la direction de l'Atlético Madrid pour boucler l'affaire. Mais ce dernier a fait preuve d'un attachement ferme au joueur et a catégoriquement rejeté toutes les offres présentées.

Après l'échec du dossier Alvarez, le Barça a tourné sa boussole vers l'Italie pour étudier la possibilité de recruter l'attaquant argentin Lautaro Martinez, la star de l'Inter Milan, mais le transfert ne s'est pas concrétisé.

Le souhait de Flick : les dessous du pari Adeyemi

Face à l'enlisement des grands dossiers, Hansi Flick a posé une option surprenante sur la table de la direction : le recrutement de l'Allemand Karim Adeyemi, en provenance du Borussia Dortmund.

Bien qu'il n'ait pas brillé la saison dernière, Flick voyait en Adeyemi une option idéale pour renforcer l'équipe, grâce à sa vitesse fulgurante, à sa grande capacité de transition rapide et à sa flexibilité tactique lui permettant d'occuper tous les postes de l'attaque.

Le montant du transfert s'élevait à près de 30 millions d'euros, une somme très adaptée à la situation financière difficile du club au regard des prix élevés des attaquants sur le marché européen.

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Fin du mercato : la crise se poursuit

Malgré le recrutement d'Adeyemi, le mercato estival s'est achevé et le Barça a entamé la saison en cours sans avoir signé d'attaquant de premier plan capable de compenser Lewandowski et Torres, ou même de les surpasser.

Le Barça a conclu le transfert du Brésilien Gabriel Jesus, en provenance d'Arsenal, dans un contexte de vives inquiétudes quant à l'impact des nombreuses blessures dont il a souffert lors des dernières saisons et qui ont fortement affecté sa carrière.

L'Égyptien Hamza Abdel Karim a également été intégré à l'équipe première, et il a fortement attiré les regards durant la période de préparation, mais Flick ne compte pas sur lui de façon prépondérante dans les matches officiels, compte tenu de son jeune âge et de son manque d'expérience.

Flick prépare Abdel Karim afin qu'il devienne l'avant-centre titulaire du Barça à l'avenir.

L'arrivée de Jesus et la promotion d'Abdel Karim représentent une solution temporaire à une crise qui a préoccupé tout le monde au sein du club catalan.

L'ingénierie tactique et l'explosion de Raphinha

Face à cette impasse, le génie de Hansi Flick s'est manifesté dans la conception de solutions tactiques magiques qui ont totalement changé le visage de l'équipe durant la première période de la saison en cours.

Flick a travaillé à l'exploitation optimale de Karim Adeyemi, qui s'est rapidement intégré à l'équipe. L'entraîneur a tiré parti de sa vitesse et de sa technique en le positionnant à plusieurs postes, dont le plus notable actuellement est celui d'ailier gauche.

En 7 matches, Adeyemi a inscrit 3 buts et délivré deux passes décisives, mais il a fortement contribué à diversifier le jeu et à ouvrir des espaces pour les autres joueurs, ce qui illustre son grand rôle avec le Barça cette saison.

Le recours à Adeyemi au poste d'ailier gauche a offert à Flick l'occasion de replacer Raphinha dans l'axe pour tenir le rôle d'avant-centre.

Raphinha a fait la preuve d'une efficacité exceptionnelle à son nouveau poste. Il a exploité ses déplacements intelligents et son sens du but pour devenir le meilleur buteur de la Liga et conduire le Barça à posséder l'un des arsenaux offensifs les plus redoutables d'Europe.

En 6 matches de Liga, Raphinha a inscrit 9 buts pour prendre la tête du classement des buteurs, auxquels s'ajoutent deux buts en Ligue des champions, portant son total à 11 buts en 7 matches, assortis de 3 passes décisives.

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Un arsenal offensif dévastateur pour le Barça

Le Barça a débuté la saison au milieu des craintes de ses supporters de voir l'équipe pâtir de l'absence d'un avant-centre, mais ce qui s'est passé a dépassé toutes les attentes.

Le Barça a réussi à inscrire 5 buts ou plus dans 5 des 7 matches qu'il a disputés cette saison en Liga et en Ligue des champions.

Le total des buts marqués par l'équipe depuis le début de la saison a atteint 33 buts, soit une moyenne d'environ 4,7 buts par match, un ratio qui révèle la force de l'attaque du club catalan, qui dévore ses adversaires.