Geert Wilders s'exprime sur X seulement dix minutes après la rencontre Pays-Bas - Maroc

Geert Wilders a publié un tweet étonnamment sportif après le match de Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Maroc. Le politicien félicite les Lions de l’Atlas pour leur victoire, obtenue au terme d’une séance de tirs au but palpitante.

Mardi matin, à 6 h 07, le député a publié sur X une image générée par IA où il serre la main du capitaine marocain Achraf Hakimi.

« Félicitations, le Maroc ! », peut-on lire dans la brève légende. Le tweet de Wilders a déjà été vu plus d’un demi-million de fois en l’espace de deux heures.

Le Maroc affrontera le Canada en huitièmes de finale, tandis que l’aventure s’arrête là pour les Pays-Bas.