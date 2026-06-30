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Geert Wilders s'exprime sur X seulement dix minutes après la rencontre Pays-Bas - Maroc

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde

Geert Wilders a publié un tweet étonnamment sportif après le match de Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Maroc. Le politicien félicite les Lions de l’Atlas pour leur victoire, obtenue au terme d’une séance de tirs au but palpitante.

Mardi matin, à 6 h 07, le député a publié sur X une image générée par IA où il serre la main du capitaine marocain Achraf Hakimi.

« Félicitations, le Maroc ! », peut-on lire dans la brève légende. Le tweet de Wilders a déjà été vu plus d’un demi-million de fois en l’espace de deux heures.

Le Maroc affrontera le Canada en huitièmes de finale, tandis que l’aventure s’arrête là pour les Pays-Bas.

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