Gazélec d'Ajaccio-Le Mans 0-2, Le Mans renverse le Gazélec et accède à la Ligue 2

À la faveur d'un ciseau retourné de Soro Nanga à la 94e, Le Mans a pris le dessus sur le Gazélec et assuré son retour dans le monde professionnel.

Le Mans évoluera en la saison prochaine. L'équipe sarthoise, dirigée par Richard Dezire, a réussi ce pari en écartant la Gazélec d'Ajaccio lors du barrage /National 1. Ce n'était pas une partie de plaisir, surtout après le match aller perdu à domicile (1-2), mais les Manceaux l'ont fait. Le but décisif a été marqué à la 96e minute et fut l'œuvre de l'Ivoirien de Soro Nanga. "On l'avait et on l'a fait. C'est exceptionnel", s'est réjoui le coach du Mans après la partie.

Jobello a raté la balle du maintien

Il ne restait plus que quelques secondes à jouer dans ce match quand l'attaquant manceau, remplaçant au match aller, a fait la différence sur ce geste magnifique. Lui et ses coéquipiers ont alors explosé de joie, et ce bonheur contrastait avec la désillusion des locaux et en particulier celle de Wesley Jobello.

#GFCALMFC 0⃣-2⃣



⏱ 90' | ON L'A FAIT ! ON EST EN LIGUE 2 ! ON EST EN LIGUE 2 !#AllezLEMANSFC — LE MANS FC Officiel (@LEMANSFC) 2 juin 2019

Ce dernier aurait pu assurer le maintien aux siens à la 94e mais il a buté sur Nicolas Kocik. Le gardien du Mans, qui n'a pratiquement pas joué de la saison, mais qui a sorti l'arrêt qu'il fallait et au moment où il le fallait. Et ce sauvetage était le énième d'une longue liste dans cette partie.

Avant Soro Nanga, Rémy Boissier a aussi trouvé la faille à la 73e minute de jeu. Ce dernier a converti un service de Stephen Vincent. Les Sarthois ont débloqué la situation, mais ils ont bien cru que cela ne suffirait pas. Les Ajacciens ont resserré le verrou derrière et préserver leur maigre avantage jusqu'à cette fatidique 96e minute. Celle de trop pour le Gaz et tous ses supporters.