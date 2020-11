Gary Neville : "Manchester United a plus de problèmes que de solutions"

L'ancienne gloire de Manchester United estime qu'avec cet effectif, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas les moyens suffisants pour être compétitif.

Gary Neville n'a pas mâché ses mots après la nouvelle défaite de . Les déceptions en se sont poursuivies dimanche pour les Red Devils, tombés face à Arsenal sur le score de 1-0. Les Gunners ont scellé les trois points grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang, buteur sur un pénalty.

Avec la défaite contre , United n'a remporté que deux de ses six premiers matchs de Premier League alors que le club occupe désormais la 15e place du classement, avec seulement sept points jusqu'à présent. Ancienne gloire du club, Neville dit que le milieu de terrain est un sujet de préoccupation particulier, tout comme l'aile droite en raison de l'incapacité du club à signer la star du Jadon Sancho cet été. Désormais, les solutions manquent selon lui.

"L'équilibre à droite est un réel problème pour United"

"Il y a plus de problèmes que de solutions", a déclaré Neville à Sky Sports. "Vous avez six joueurs de milieu de terrain dans le club : Nemanja Matic, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Donny van de Beek et Paul Pogba, et vous devez en quelque sorte les intégrer dans un système, ce qui oblige Ole à jouer un diamant".

"Il pensait qu'il pouvait simplement mettre quatre joueurs dans ce diamant et que cela fonctionnerait après ce qui s'est passé en milieu de semaine, mais McTominay sur le côté droit ne fonctionne pas après cinq minutes (...) vous avez donc besoin de quelqu'un pour l'équilibrer et l'équilibre à droite est un réel problème pour United", a-t-il ajouté.

"Ils voulaient évidemment que Jadon Sancho joue de ce côté et cela semble être une très mauvaise erreur de ne pas recruter à ce poste", a enfin déclaré Gary Neville. Inquiétant en championnat, United a pris un départ parfait en , après avoir battu le (1-2) avant d'écraser le (5-0).