Garnacho critiqué malgré son incroyable bicyclette

Alejandro Garnacho, joueur de Manchester United, a été critiqué par Arturo Vidal pour sa célébration après un but fantastique contre Everton.

Quelques minutes après la victoire 3-0 des Red Devils, Garnacho a stupéfié Goodison Park avec un incroyable coup de pied à vélo qui sera probablement le but de l'année en Premier League. L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich, de la Juventus et du FC Barcelone, Vidal, s'est toutefois demandé pourquoi l'ailier de United avait célébré son but de la même manière que Cristiano Ronaldo et a remis en question la célébration. Bien qu'il ait joué avec Lionel Messi en équipe internationale, Garnacho a déclaré publiquement que Ronaldo était son favori dans le monde du football. Il a également exécuté la célébration du quintuple Ballon d'Or après avoir battu le gardien d'Everton Jordan Pickford.

"Le seul point négatif, ou ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il célèbre comme Cristiano", a déclaré Vidal sur Twitch [via The Metro]. "Il doit se faire son propre nom. C'est déjà un grand joueur. C'est bien qu'il soit son idole, je le respecte, mais il doit se faire un nom. Comment allez-vous célébrer un but et vous en souvenir ? Je ne sais pas, il faut le fêter d'une autre manière. Mais c'était un grand but, c'était un grand but.

Le but précoce de Garnacho a donné le ton du match et les Red Devils ont facilement battu les hommes de Sean Dyche, qui sont actuellement avant-derniers après avoir été privés de 10 points par la Premier League, qui les a jugés coupables d'avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League. Cette victoire a permis aux Red Devils d'enchaîner deux victoires consécutives avant le match crucial contre Galatasaray en Ligue des champions.