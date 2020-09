"Gareth Bale pourrait inciter Kane à rester plus longtemps à Tottenham"

L'ancien attaquant des Spurs, Teddy Sheringham, pense que le retour de Gareth Bale à Tottenham peut être profitable à bien des égards.

Harry Kane pourrait être tenté par un départ de en 2021 si le club n'arrive pas à se montrer performant, d'après les dires de Teddy Sheringham. Mais, ce dernier estime aussi que l'arrivée de Gareth Bale au club pourrait inciter l'international anglais à s'inscrire dans la durée avec les Spurs.

Des pistes importantes vers différentes équipes de premier plan à travers l'Europe ont été évoquées pour le capitaine anglais. Ayant prouvé qu'il était l'un des buteurs les plus prolifiques de la planète, Kane suscite beaucoup de convoitises et ses responsables londoniens ont toutes les raisons de redouter son départ. Cela étant, jusqu'ici le joueur de 27 ans est resté fidèle au club du nord de Londres, signant notamment de nombreuses prolongations au fil des années. En même temps, il a admis que l'ambition personnelle pourrait le forcer à filer sous d'autres cieux à un moment donné.

L'article continue ci-dessous

Sheringham pense qu'une autre saison sans succès notable conduirait Kane à envisager un départ, surtout qu'il a déjà donné un nombre important de ses meilleures années à un club qui ne répond pas à ses attentes. L'ancien attaquant des Spurs a déclaré à football.london: "J'ai déjà dit que Harry Kane était le meilleur attaquant du monde. Il pouvait aller dans tous les clubs du monde. S'il devenait disponible, tous les clubs le voudraient. C’est une période difficile pour Tottenham. S'ils ne correspondent pas à son ambition cette saison, la séparation pourrait être actée".

Plus d'équipes

Sheringham a poursuivi en indiquant que la présence d'une superstar mondiale telle que Bale dans l'équipe aidera à convaincre des joueurs comme Kane de rester sur place. «Sans aucun doute oui. Les bons joueurs veulent jouer avec de bons joueurs, les meilleurs joueurs veulent jouer avec les meilleurs joueurs, a-t-il certifié. Moi, je ne voulais pas quitter Tottenham, je voulais que les meilleurs joueurs viennent à Tottenham avec moi. Je pouvais voir que cela n'arriverait jamais. Mais si les meilleurs joueurs viennent à Tottenham, Harry Kane va être ravi. Quand [Jurgen] Klinsmann est venu à Tottenham, je n’en croyais pas mes yeux. Je me disais un truc comme : "Je joue au football avec Jurgen Klinsmann tous les jours. Il est fantastique, ce gars ». Bale fera des choses à l’entraînement et Kane dira alors:« Je suis impatient de jouer un samedi avec lui. C'est ce qu'est le football au plus haut niveau. Ce n’est pas seulement une question d’argent, vous voulez jouer avec les meilleurs joueurs et des gens passionnants qui vous regardent jouer au football. Aussi simple que cela".

"Il [Bale] est un joueur d'un immense talent, d'un talent incroyable. Si vous avez la chance de le signer, vous devez le faire", a conclu Sheringham.