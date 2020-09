Mijatovic : "Le départ de Bale ? Un problème en moins pour le Real"

L'ancien attaquant merengue, Pedrag Mijatovic, estime qu'en cédant Gareth Bale à Tottenham, le Real mettrait fin à une situation très inconfortable.

Gareth Bale "a renoncé à se battre" pour une place au , selon l'ancien attaquant de l'équipe merengue et ex-directeur du football, Predrag Mijatovic.

Bale fait l'objet de nombreuses spéculations actuellement. Son nom alimente avec insistance la rubrique des transferts, vu qu'il est annoncé de retour à cet été. Mercredi, l'agent de Bale, Jonathan Barnett, a confirmé que des pourparlers étaient en cours entre les Spurs et le Real Madrid, alors que avait également fait part d'un intérêt.

Le club du nord de Londres serait donc très proche d'obtenir un accord sur toute la ligne et Bale prêt rejoindrait Jose Mourinho, un entraineur qui lui a souvent fait part de son admiration par le passé.

Plus d'équipes

"Peut-être qu'un jour Bale nous racontera tout"

Mijatovic pense que cette issue était inévitable. Car l'international gallois (31 ans) n'a fait que 20 apparitions la saison dernière après avoir rétrogradé dans l'ordre hiérarchique des attaquants sous Zinedine Zidane et a cessé de se battre pour une place dans le onze de départ. Cependant, il avoue ne pas savoir qui blâmer pour la rupture qu'il y a eu dans la relation entre le joueur et le coach. "Madrid se débarrasse d'un problème avec Bale. Pour lui, c'est aussi important de jouer, et il y parviendra, a déclaré Mijatovic lors d'une intervention sur la Cadena SER. La relation avec Zidane était mauvaise et il a renoncé à se battre. Je ne sais pas qui est le coupable. Bale peut jouer au football, mais pas au Real Madrid. Il faut savoir ce qui lui passe par la tête pour savoir s'il est coupable. Un jour il donnera sûrement une interview où il nous racontera comment il a passé ces sept ans."

L'article continue ci-dessous

"Madrid veut avoir une petite équipe avec moins de joueurs mécontents. C'est une stratégie logique. C'est une année atypique, mais le club va se battre sur tous les fronts", a ajouté le Serbe, exprimant ainsi son optimisme pour la prochaine campagne des Castillans.

Au cours de son long séjour à Madrid, Bale a aidé l'équipe à remporter deux titres en , un succès en Copa del Rey et quatre triomphes en , marquant notamment des buts vitaux lors des finales de l'édition reine en 2013-14 et 2017-18. Sa dernière apparition pour Madrid remonte à la victoire 2-0 contre Majorque en juin, tandis que son dernier but a été marqué lors d'un succès en Copa del Rey contre les Unionistas en janvier.