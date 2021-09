Gareth Bale ne veut pas d'un Mondial tous les deux ans

L'attaquant gallois n'est pas favorable à l'organisation de la Coupe du monde tous les deux ans, comme voulu par la FIFA.

C'est la nouvelle idée de la FIFA, qui pourrait bouleverser l'organisation du calendrier du football dans les prochaines années. Un projet présenté par Arsène Wenger dans les colonnes de L'Equipe et qui consisterait organiser la Coupe du Monde tous les deux ans, de même que l'Euro, la Copa America, la CAN et toutes les autres compétitions continentales.

Dans le même temps, les qualifications seraient réduites sur deux périodes, en octobre et en mars, pour éviter un trop grand nombre de trêves internationales, difficiles à gérer pour les clubs.

Un plan qui est loin de convaincre les acteurs du football, qui tiennent pour beaucoup d'entre eux au format actuel des compétitions. Le dernier en date à s'être exprimé sur le sujet n'est autre que Gareth Bale.

"J'aime la tradition de tous les quatre ans. Elle a ce prestige, comme les Jeux olympiques, en se déroulant tous les quatre ans. C'est un peu plus spécial parce que cela n'arrive pas trop souvent. Tous les deux ans, je n'aime pas vraiment ça que ça perd cette dimension historique", a estimé la star galloise dans des propos relayés par la presse sportive britannique.

Un format qui pourrait pourtant donner davantage de chances à sa sélection de participer, alors que le joueur du Real Madrid n'a jamais eu la chance de se qualifier pour le tournoi mondial depuis le début de sa carrière.

Bale est pourtant loin d'être le seul à avoir un avis négatif, à commencer par le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. "L'UEFA et ses associations nationales émettent de sérieuses réserves et de graves inquiétudes quant aux informations sur les plans de la FIFA", a notamment affirmé le Slovène.

"Compte tenu de l'impact majeur que cette réforme peut avoir sur l'ensemble de l'organisation du football, il y a un étonnement généralisé quant au fait que la FIFA semble lancer une campagne médiatique pour pousser sa proposition.

"Alors que de telles propositions n'ont pas été présentées aux confédérations, aux associations nationales, aux ligues, aux clubs, aux joueurs, aux entraîneurs, aux clubs et à toute la communauté du football."

De nombreuses organisations de supporters à travers le monde ont également fait savoir leur opposition, arguant qu'une "telle démarche menace de détruire l'équilibre déjà fragile entre les compétitions locales, nationales, continentales et internationales, ainsi qu'un calendrier d'ores et déjà surchargé" et mettant en avant leur attachement à la rareté de cette compétition.