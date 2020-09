Gareth Bale accepte de partir du Real Madrid ?

Mis de côté chez les Merengue, le Gallois s'est longtemps contenté de sa situation délicate en Espagne, mais il aurait désormais changé d'avis.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis l'arrivée de Gareth Bale au en 2013. Recruté pour 100 millions d'euros et devenu le joueur le plus cher de la planète, à l'époque, à , l'international gallois est arrivé en grande pompe afin d'épauler Cristiano Ronaldo et de lui succéder à terme. Mais l'ancien de Tottenham n'a jamais réussi à répondre totalement aux attentes placées en lui, la faute aux blessures, et parfois même à un manque de régularité.

Tout n'est pas à jeter concernant le passage de Gareth Bale au Real Madrid, ce dernier ayant notamment brillé en finale de . Mais depuis deux ans, l'international gallois vit un cauchemar dans la capitale espagnole. Mis de côté par Zinedine Zidane, souvent gêné par les blessures, Gareth Bale est annoncé sur le départ à chaque mercato mais son salaire très élevé est un frein considérable à son départ.

MU grand favori ?

L'article continue ci-dessous

L'été dernier, Gareth Bale était tout proche de rejoindre la , avant un revirement de situation. Depuis, le Gallois a refusé de quitter le Real Madrid, se contentant de percevoir ses 15 millions d'euros annuels, difficilement pouvant être touchés ailleurs, et de profiter des golfs madrilènes. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, Gareth Bale aurait changé d'avis concernant son futur, lui qui avait par la voix de son agent annoncé qu'il se sentait bien à Madrid, selon la Cadena Ser.

Plus d'équipes

En effet, la radio espagnole annonce que Gareth Bale souhaiterait rejouer et avoir du temps de jeu dans les mois à venir, et pourrait donc se diriger vers un prêt, afin que son salaire élevé ne soit pas un frein à un départ. Si la motivation de ce revirement de situation n'est pas connu, la perspective de pouvoir rejouer l'Euro en 2021 avec les a probablement dû jouer dans la balance, surtout que Ryan Giggs, sélectionneur des Gallois, a mis un coup de pression sur son temps de jeu lors du dernier rassemblement.

Selon Sky Sports, , récurremment annoncé à la poursuite de Gareth Bale, serait toujours sur la piste de l'ailier gallois. De son côté, AS affirme que Gareth Bale serait prêt à rejoindre les Red Devils pour une saison. Désormais, la Casa Blanca va devoir y trouver son compte financièrement pour se séparer de Gareth Bale dans les prochaines semaines et mettre fin à un feuilleton durant depuis deux ans.