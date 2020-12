Garcia veut retenir Depay à l'OL

Rudi Garcia, l’entraineur de l’OL, a exprimé son désir de conserver Memphis Depay dans son effectif jusqu’à l’été prochain.

Memphis Depay n’a plus que six mois de contrat à l’Olympique Lyonnais. S’ils veulent le céder contre un minimum de sous, les responsables rhodaniens n’ont d’autres alternatives que de le laisser partir en janvier. Une solution qui arrangerait la direction, mais pas vraiment le responsable du secteur sportif.

Rudi Garcia, l’entraineur, serait en effet très heureux de pouvoir compter sur son capitaine jusqu’à la fin de l’exercice. Un souhait qu’il n’a pas manqué d’exprimer publiquement. "On a été pollué par le mercato estival, j'espère qu'on ne le sera pas avec le mercato d’hiver, a indiqué Rudi Garcia dimanche dans l’émission Téléfoot. Memphis est un joueur de classe mondiale et on est beaucoup plus forts avec lui. Si on a des ambitions, il sera encore avec nous en deuxième partie de saison."

Cela semble être un message clair adressé à Jean-Michel Aulas, son président. Reste à savoir si ce dernier sera enclin à lui répondre favorablement, ou s’il cèdera aux offres extérieures. Si tant est qu’il y en ait bien sûr.

L’été dernier, le avait tenté d’arracher l’international batave à l’OL, mais il n’y est pas parvenu. Les Catalans ont manqué de liquidités pour boucler l’opération. Ils comptaient sur la cession d’Ousmane Dembelé pour débloquer les fonds nécessaires. En vain.

Récemment, Depay s’est exprimé à propos son futur. Après avoir longtemps donné l’impression d’avoir déjà l’esprit ailleurs, il a indiqué être pleinement concentré sur ses devoirs envers les Gones : « Pour être honnête, nous avons une belle équipe ici. Je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine. Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif. Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% sur l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien... C'est ce que j'ai toujours dit ».

Depay (26 ans) a marqué lors de la dernière sortie des Lyonnais en championnat. D’une somptueuse panenka, il a transformé un pénalty. C’était sa 8e réalisation en 16 matches. Il compte aussi 4 passes décisives.