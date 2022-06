Galtier au PSG, plus que quelques étapes

La venue de Christophe Galtier devrait s'accélérer une fois l'accord trouvé entre le PSG et Mauricio Pochettino. Selon nos informations, les dirigeants parisiens discutent déjà avec leurs homologues niçois depuis plusieurs jours.

L'équation semble simple : le départ de Mauricio Pochettino devrait entraîner l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Alors pourquoi l'affaire prend-t-elle du temps ? Pour que le dossier du nouveau technicien parisien s'accélère, Paris attend la validation d'un accord avec son futur ex-technicien afin de ne pas se mettre à la faute.

Selon nos informations, il n'y avait ce vendredi matin pas d'accord entre le club de la capitale et Mauricio Pochettino concernant l'indemnisation de sa dernière année de contrat, ainsi que celle de son staff dont les membres (Jesus Pérez, Miguel D'Agostino, Toni Jiménez et Sebastiano Pochettino) émargent à près de 400 000 euros annuel.

Une fois cette étape franchie, tout devrait s'accélérer. Comme révélé jeudi soir par L'Equipe, le PSG a entamé des discussions avec l'OGC Nice pour faire part de sa volonté de faire venir Christophe Galtier. Selon nos informations, ces premiers échanges datent en réalité du début de la semaine, voire de la fin de la semaine passée et ont été initiées par Nasser Al-Khelaïfi.

L'entourage de Galtier très optimiste

Mais cette phase cruciale ne devrait être qu'une formalité. Nice, qui ne souhaite pas faire de cadeau à Galtier, ne devrait pas non plus réclamer de sommes folles et entend au moins rembourser l'indemnité déboursée l'an passée à pareille époque pour faire venir celui qui venait de décrocher le titre de champion de France.

En attendant, le toujours entraîneur du Gym alterne entre repos en famille près d'Ajaccio et travail. Depuis près de deux semaines, il travaille quotidiennement avec Luis Campos sur les contours du projet et du mercato parisien, comme nous vous le révélions jeudi.

Et leur idée est de donner une touche française à l'effectif, même si le PSG est en contact avancé avec Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan (il n'y a toujours pas d'accord selon nos informations). En plus du coordinateur sportif du PSG, Galtier a aussi pu s'entretenir avec Kylian Mbappé.

Si aucune information n'a filtré sur le contenu de leur échange, l'ex-entraîneur de Saint-Etienne ne se voit déjà plus à Nice. Et dans son entourage, on se veut aussi optimiste que patient.