Galtier à l’OM ? Les supporters ont tranché !

En quête d’un entraîneur pour remplacer Abardonado, qui assure l’intérim de Marcelino, l’OM a coché le nom de Christophe Galtier.

Battu 4-0 par le Paris Saint-Germain, dimanche, dans le classique comptant pour la sixième journée du championnat de France, l’Olympique de Marseille veut rapidement corriger les imperfections. En effet, le club phocéen songe à Christophe Galtier pour prendre les commandes de l’équipe marseillaise.

L’OM a choisi Galtier

Depuis jeudi, l’Olympique de Marseille vit sans un entraîneur principal à la tête du club du Sud de la France. En effet, la formation présidée par Pablo Longoria recherche un technicien capable de s’adapter rapidement au fameux contexte marseillais, et qui ne mettrait pas trop de temps à s’acclimater la Ligue 1 française. En effet, la direction marseillaise a jeté son dévolu sur Christophe Galtier, qu’elle a déjà contacté pour remplacer Jacques Abardonado, actuel entraîneur intérimaire du club.

Mais les deux parties restent dubitatives sur un accord, puisque et l’OM et Galtier se demandent si c’est le meilleur moment pour revenir entraîner dans sa ville. Même si l’ancien coach du Paris Saint-Germain serait prêt à diriger l’OM, il aimerait savoir si les supporters et notamment ceux des virages ont envers lui une grande rancœur. Une rancœur liée à la fois à son récent passage au PSG et à l’affaire de racisme qui n’est pas encore réglée, selon RMC Sport.

Les supporters divisés par le choix de Galtier

Après la fuite de la rumeur selon laquelle Galtier a été contacté par la direction de l’Olympique de Marseille, les médias marseillais, notamment Info OM, a lancé un sondage pour faire apprécier le choix de la direction aux supporters. Ces derniers sont divisés sur la question. Si d’aucuns souhaitent la venue le plus tôt possible de l’ancien coach niçois, d’autres n’approuvent pas l’idée.

« Vu la situation actuelle de l’OM je dirais pourquoi pas ça ne pourra pas être pire que maintenant », répond Muriel, supporter de l’OM. « Oui, il connaît très bien le contexte chaud permanent à l’om, il a les couilles de tenir l’équipe, de représenter l’om. Il connaît très bien la ligue 1. Il l’a déjà gagné👌 c’est le meilleur entraîneur actuellement disponible, ceux qui sont pas d’accord dites-moi qui mieux que lui », ajoute un autre supporter.

« Oui, il aime le club malgré son passage au PSG qui était une opportunité d’avoir un nom en Europe. Il a toujours clamé son amour et volonté d’entraîner l’OM. D’ailleurs même au PSG il a pas tourné sa veste et a jamais craché sur l’OM. De plus il a les qualités pour nous remonter », approuve Lucas Chiara, un autre supporter.

Par ailleurs, d’autres ne sont pas pour la nomination de Galtier comme entraîneur de l’OM. « Non, je sais même pas comment on peut imaginer avoir un coach pareil sur le banc de l’OM », commente un autre supporter marseillais. A en croire Rafal Jay, un autre fan de l’OM, le système de jeu de Galtier n’aiderait pas l’OM à réussir. « Non mais pas pour les raisons pour lesquelles beaucoup ne le veulent pas, à savoir qu'il ait été chez l'ennemi. Mais parce qu'il va venir avec un 4-4-2 plat, un jeu plat où on se fera chier et je ne veux plus de ça », a-t-il fait savoir.