Galles-Ukraine (1-0) : Bale et Hennessey brisent le rêve ukrainien

Le Pays de Galles s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022 en battant l'Ukraine en barrage grâce à un coup franc de Bale et les multiples parades de son gardien, Hennessey.

Meurtrie par la guerre depuis l'invasion de son territoire par la Russie, l'Ukraine espérait offrir un rayon de soleil à ses habitants en se qualifiant pour la Coupe du monde 2022.

« On fera tout pour rendre les Ukrainiens fiers. Mon équipe et moi, nous sommes fiers d'être ukrainiens », avait déclaré avant la finale des barrages le sélectionneur ukrainien, Oleksandar Petrakov.

Mais le rêve d'un peuple s'est arrêté à Cardiff. Car dans une rencontre riche en occasions, avec deux équipes se ruant à l'attaque, c'est le Pays de Galles qui a été le plus réaliste.

Les Ukrainiens ont buté à plusieurs reprises sur Wayne Hennessey, auteur d'un nombre incroyable d'arrêts et de parades (9e, 12e, 22e, 30e, 31e, 40e, 55e, 73e, 84e, 87e) tandis que les Gallois ont trouvé la faille sur un coup franc de Gareth Bale dévié dans ses propres buts par Yarmolenko (34e).

La rencontre est restée indécise jusqu'au bout car les Gallois ne sont pas parvenus à se mettre à l'abri, Ramsey (49e), James (62e), Johnson (75e) et Bale (76e) échouant tour à tour.

Mais au final, grâce au coup franc de Bale, le Pays de Galles a validé son billet pour le Mondial 2022 et va ainsi jouer la deuxième phase finale de son histoire après celle de 1958 en Suède.

Les Gallois y avaient été éliminés par le Brésil du tout jeune Pelé. De cette épopée, ils ne sont plus que quatre joueurs à être encore en vie : George Baker, Trevor Edwards, Cliff Jones et Terry Medwin. On n'ose imaginer leur émotion de connaître enfin leurs successeurs.