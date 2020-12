"Gagner est la seule option" pour Ruben Dias & Manchester City

Le défenseur central portugais a impressionné avec un transfert important en Angleterre, mais l'équipe de Guardiola a été irrégulière collectivement.

Ruben Dias a déclaré que "gagner est la seule option" pour en 2020-2021, le nouveau défenseur portugais des Sky Blues est à la recherche de "l'esprit" du "champion". L'équipe de Pep Guardiola a été inhabituellement à court de régularité cette saison, avec un manque surprenant de puissance de feu montré par les star de City. Une équipe qui a autrefois dominé sur la scène nationale a déjà perdu 16 points dans la campagne en cours, les laissant huitièmes du classement - huit points derrière le leader .

Manchester City a été tenu à en échec 1-1 par West Bromwich lors de sa dernière sortie à domicile, l'Etihad Stadium n'étant plus considéré comme une forteresse. Les victoires à l'extérieur à et à en championnat et en quart de finale de la Carabao Cup ont aidé à mettre les Sky Blues sur la bonne voie, Ruben Dias cherchant à obtenir un nouvel élan à partir de ce moment.

Il a déménagé en dans le cadre d'un accord de 75 millions d'euros environ avec l'intention de jouer et finalement de décrocher des titres majeurs, le joueur de 23 ans n'étant pas sur le point de réaliser cette ambition. Ruben Dias a déclaré dans le Manchester Evening News: "De toute évidence, dans ce club et d'où je viens, gagner est la seule option. Nous savons qu’un point est toujours un point, et ce n’est pas le pire des scénarios".

"Des fois ça arrive. Tout au long de la course, cela arrive. Nous voulons juste gagner et vous devez avoir les tripes pour savoir que lorsque cela ne se produit pas, vous devez simplement continuer. Évidemment, nous étions tellement frustrés, surtout après le match à domicile contre West Brom, mais ce sera une décision de savoir où nous voulons être à la fin, et ces points à la fin pourraient être importants. À la fin de tout cela, nous visons toujours les trois points et la capacité, après un un ou un zéro, d'aller chercher les trois points encore et encore", a ajouté le Portugais.

"Je pense que c’est l’esprit qui peut faire de vous un champion", a conclu Ruben Dias. Alors que Manchester City a eu du mal se montrer bon en tant que collectif, Ruben Dias a impressionné lors de sa première campagne à l'Etihad. Il a rapidement décroché une place de départ dans les plans de Guardiola, le défenseur central parvenant à surmonter les défis posés par la vie en . Ruben Dias a ajouté sur ses expériences dans le championnat les plus compétitifs : "Je considérerais que c'est la beauté de la Premier League parce que vous jouez n'importe qui, et ils vont simplement essayer de gagner".

"De toute évidence, vous avez des équipes différentes, des styles différents. Mais en général, chaque équipe peut gagner un match. Je pense que c’est sa beauté. Vous regardez un match et vous ne regardez peut-être même pas une équipe parmi les cinq premiers, les dix premiers, et vous regardez toujours un bon match ! C'est pour moi ce que je voulais le plus; d'avoir le sentiment que j'étais au bon endroit ici. C’est le football le plus pur qui puisse exister. Je suis vraiment content d’être ici", a conclu le défenseur portugais.